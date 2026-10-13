Công an Đồng Nai triệt phá nhóm 'giang hồ mạng'

Nhóm đối tượng liên quan bị bắt giữ. Ảnh: Trần Danh

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 11 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi nói trên. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị: Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an); Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố để đánh giá các thông tin, tài liệu, hình ảnh liên quan đến hành vi của các đối tượng này.

Cán bộ công an làm việc với một số đối tượng cầm đầu. Ảnh: Trần Danh

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố, qua quá trình trinh sát, nắm thông tin, lực lượng trinh sát phát hiện một số đối tượng đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội như: Youtube, Facebook, TikTok... đăng tải các video, đoạn phim ngắn với các nội dung mang tính bạo lực, gây tác động xấu đến môi trường không gian mạng, tác động tiêu cực đến giới trẻ.

Đại tá Lê Vấn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố chủ trì làm việc với các cơ quan trong quá trình đấu tranh làm rõ vụ án. Ảnh: Trần Danh

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh, xác định được một số đối tượng cầm đầu liên quan đến các hành vi này nên tiến hành bắt giữ.

Ngoài các đối tượng liên quan, cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều tài liệu: video, hình ảnh liên quan đến hoạt động của các đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.

Đại diện các cơ quan tham gia họp đánh giá tính chất của vụ việc. Ảnh: Trần Danh

Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, nội dung các video chứa đựng các yếu tố vi phạm thuần phong mỹ tục. Các nhân vật trong clip sử dụng ngôn ngữ thô tục, phản cảm. Lối diễn xuất và lời thoại cổ xúy nếp sống vô văn hóa, bạo lực và coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đại diện các cơ quan chức năng theo dõi, đánh giá các hình ảnh mà nhóm đối tượng thực hiện đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Trần Danh

Quá trình phát tán các clip này trên mạng xã hội nhưng không có giới hạn độ tuổi hay cảnh báo, các clip này mang tư tưởng bạo lực, thói hung hăng giang hồ, gây tâm lý bất an trong nhân dân.

Cơ quan công an cũng xác định, hành vi của các đối tượng đã vi phạm điểm h khoản 1 Điều 9 và Điều 21 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 về phổ biến phim trên không gian mạng.

Nhiều hình ảnh, clip phản cảm được các đối tượng đăng tải lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận. Ảnh: Trần Danh

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố cũng cho biết, để triệt phá được đường dây, nhóm đối tượng trên, Công an thành phố đã thành lập 15 tổ công tác, bố trí khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia khám xét nơi ở của các đối tượng tại địa bàn Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra, tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu đều khai nhận việc sản xuất, đăng tải các nội dung thông tin đều chưa được kiểm duyệt, vi phạm các quy định pháp luật, gây tác động xấu đến đời sống xã hội.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.