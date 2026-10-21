Công an Đồng Nai triệt phá đường dây tiêu thụ hàng trăm tấn heo bệnh, heo chết

Công an đọc lệnh bắt giữ các đối tượng liên quan. Ảnh: CATP

Đây là kết quả của chuyên án đấu tranh đường dây vi phạm quy định về an toàn thực phẩm do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố xác lập, đấu tranh. Bước đầu, cơ quan công an xác định, đường dây này do Trần Văn Hùng (sinh năm 1975, ở phường Xuân Lộc, thành phố Đồng Nai) cầm đầu.

Theo điều tra của cơ quan công an, từ tháng 9-2026, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đường dây chuyên thu gom, vận chuyển, giết mổ heo bệnh, heo chết đưa ra thị trường tiêu thụ tại khu vực phường Xuân Lộc và các địa bàn lân cận.

Cơ sở chế biến thịt heo bệnh của các đối tượng. Ảnh: CATP

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố, đầu tháng 10-2026, Ban chuyên án đã điều động lực lượng đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm gồm: điểm trung chuyển, cơ sở kinh doanh, cơ sở sản xuất giò chả... tại một số địa bàn, qua đó đã phát hiện và thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết có nhiễm vi rút gây dịch tả heo châu Phi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua heo bệnh, heo chết từ các cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển. Sau đó đưa về cơ sở tại phường Xuân Lộc để pha lọc thành các loại thịt để bán cho các đầu mối với giá dao động từ 25-40 ngàn đồng/kg, sau đó tiếp tục được các đầu mối bán ra thị trường.

Kết quả xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian trên, nhóm đối tượng này đã thu mua, giết mổ khoảng 400 tấn heo bệnh chết, tiêu thụ ra thị trường thu lợi hơn chục tỷ đồng.

Quá trình hoạt động, Hùng đã thuê nhiều người khác cùng tham gia. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” tại Điều 317 Bộ luật Hình sự. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.