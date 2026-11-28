Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, ngày 14-11, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Công an phường Phước Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm tại các phường, xã gồm: Phước Tân, Long Bình, Tân Triều, Xuân Đường, Tà Lài và một số địa bàn khác.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 6 xe ô tô tải các loại, 3 xe tải bồn chở khí gas LPG, hơn 1,7 ngàn bình gas, hơn 19 ngàn niêm màng co, hơn 700 tem chống hàng giả cùng nhiều phương tiện, thiết bị và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán gas giả.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 7-2026, Lê Quý Thượng và Lương Xuân Chiến thuê nhà kho tại khu phố 13, phường Long Bình để tổ chức bơm, sang chiết, nạp gas trái phép. Trong đó, Thượng được xác định giữ vai trò chủ mưu, bỏ vốn, tổ chức nguồn cung và chỉ đạo hoạt động; Chiến trực tiếp quản lý kho, thuê nhân công, tổ chức nhập và xuất hàng.

Cơ quan công an thu giữ tang vật liên quan. Ảnh: CACC

Các đối tượng phân công nhiệm vụ khép kín từng công đoạn, từ sang chiết, nạp gas, đóng niêm màng co, dán tem chống giả của nhiều thương hiệu gas được bảo hộ đến quảng cáo, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động này nhằm hợp thức hóa gas không rõ nguồn gốc, đưa ra thị trường tiêu thụ để thu lợi bất chính.

Riêng Lê Quý Thượng được xác định đã mua khoảng 106,7 tấn gas, trị giá khoảng hơn 3 tỷ đồng. Giá trị tiêu thụ tính theo giá bán lẻ bình quân khoảng 4,8 tỷ đồng, ước tính thu lợi bất chính hơn 1,7 tỷ đồng.

Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, những người liên quan đã khai nhận hành vi vi phạm. Công an phường Phước Tân đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao các đối tượng cùng tang vật, tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Để phục vụ điều tra, Công an phường Phước Tân đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp nguồn gas cho Lê Quý Thượng chủ động phối hợp cơ quan điều tra làm rõ vụ việc; đồng thời khuyến cáo người dân kịp thời thông báo cho công an khi phát hiện dấu hiệu sản xuất, sang chiết, kinh doanh gas trái phép hoặc hàng hóa có dấu hiệu giả mạo.