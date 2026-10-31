Công an Đồng Nai triệt phá đường dây bán hàng qua mạng, lừa dối khách hàng

Công an làm việc với đối tượng liên quan. Ảnh: CATP

Đây là chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng trên mạng xã hội Facebook đã được Công an thành phố Đồng Nai tổ chức triệt phá vào tháng 8-2026.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm với số lượng lớn, nguồn gốc hàng hóa không rõ ràng nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định các sản phẩm được nhóm đối tượng này sử dụng để kinh doanh có dấu hiệu kém chất lượng. Đáng chú ý, một số sản phẩm của các đối tượng này đã bị một số đơn vị, sở ngành của các địa phương xử lý theo quy định.

Hàng hóa của các đối tượng bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CATP

Trước tình hình đó, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp cùng Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, khám xét đồng loạt 3 địa điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời thu giữ nhiều loại sản phẩm cùng tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhóm đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ hàng ngàn sản phẩm liên quan. Đồng thời cơ quan công an còn phát hiện dấu hiệu trốn thuế và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của một số đơn vị liên quan.

Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các hành vi và số đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.