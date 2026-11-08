Công an Đồng Nai triệt phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia thu giữ tang vật giao dịch trị giá 14 tỉ đồng

Các đối tượng Hoàng Trần Hiệp, Nguyễn Ngọc Tâm, Nguyễn Đình Tin. Ảnh: CAĐN

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố Đồng Nai về tăng cường nắm tình hình, phát hiện đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Phòng, chống ma túy đến năm 2030, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Thành phố Đồng Nai) chủ động rà soát, phát hiện 2 nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn do Nguyễn Đình Tin, sinh năm 1987, thường trú xã Đồng Tâm, Thành phố Đồng Nai và Nguyễn Ngọc Tâm, sinh năm 1973, thường trú xã Nghi Quang, Tỉnh Nghệ An, tạm trú phường Đồng Xoài, Thành phố Đồng Nai cầm đầu.

Qua quá trình xác minh, xác định Tin và Tâm mua ma túy của đối tượng Hoàng Trần Hiệp (Hiệp nhóc, Hiệp đen), sinh năm 1991, thường trú xã Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk (đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk). Hiệp luôn mang theo súng quân dụng trong người, sẵn sàng nổ súng chống trả nếu bị truy bắt.

Tang vật vụ án.

Thực hiện chỉ đạo phá án của Giám đốc Công an Thành phố Đồng Nai và Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 27/10/2026, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Hoàng Trần Hiệp khi Hiệp chuẩn bị lên xe ô tô Fortuner gắn biển số giả tại phường Bình Phước, Thành phố Đồng Nai.

Lực lượng chức năng thu giữ 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8 kg Ketamin, 1.800 viên hồng phiến; 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 3 xe ô tô, 5 xe mô tô, 40 điện thoại di động; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 450 triệu đồng.

Sau khi bắt giữ Hiệp, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai bắt giữ 6 nhóm đối tượng, triệu tập, bắt giữ tổng cộng 104 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Số ma túy khổng lồ của đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Bước đầu Hoàng Trần Hiệp và đồng phạm khai nhận từ tháng 8/2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ các đối tượng đã giao dịch số lượng 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh heroin, 1.800 viên hồng phiến.

Tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy khoảng 14 tỉ đồng.

Hiện Công an Thành phố Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và các đơn vị, địa phương có liên quan đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.