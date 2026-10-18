Công an Đồng Nai tích cực thu hồi vũ khí, ngăn ngừa tội phạm từ cơ sở

Đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn ngừa vi phạm từ khi chưa xảy ra

Ngày 30/7/2026, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp Công an phường Đồng Phú xác minh một trường hợp sinh năm 2010 liên quan đến việc mua một cây gậy ba khúc qua TikTok. Qua xác minh được biết, ngày 18/5/2026, sau khi xem video quảng cáo trên TikTok, người này đặt mua một cây gậy ba khúc bằng kim loại với giá 280.000 đồng. Sau khi nhận hàng, người này cất giữ tại nhà và nhiều lần lấy ra sử dụng.

Đến cuối tháng 6/2026, sau khi thấy thông tin tuyên truyền về việc giao nộp VK, CCHT tại địa phương, người này nhận thức được hành vi mua, tàng trữ, sử dụng loại công cụ trên là không được phép nên đã chủ động mang đến Công an phường Đồng Phú giao nộp.

Người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại Công an xã Đăk Nhau và được tặng mũ bảo hiểm.

Câu chuyện không lớn, nhưng phản ánh một vấn đề đáng chú ý: trong môi trường mạng, chỉ một đoạn video quảng cáo cũng có thể tác động đến tâm lý tò mò của thanh thiếu niên. Nếu không được trang bị kiến thức pháp luật kịp thời, sự hiếu kỳ có thể dẫn đến hành vi vi phạm. Ngược lại, khi thông tin được truyền tải đúng thời điểm, đúng cách, người vi phạm có thể tự nhận ra sai phạm và chủ động khắc phục.

Đây cũng là lý do Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chú trọng tuyên truyền cho thanh thiếu niên, học sinh - nhóm dễ tiếp cận các nội dung trên mạng xã hội nhưng chưa phải ai cũng nhận thức đầy đủ về tính chất nguy hiểm và quy định pháp luật liên quan đến các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Ngày 2/8/2026, đơn vị phối hợp Công an phường Tam Hiệp và Ban Trị sự Tổ đình Phước Viên tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 250 học sinh THCS, THPT đang tham gia khóa tu mùa hè. Bên cạnh đó, cán bộ Công an cũng tuyên truyền pháp luật tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố.

Đông đảo học sinh tham gia, trao đổi và tiếp nhận các thông tin tuyên truyền pháp luật.

Không tuyên truyền theo cách khô cứng, cán bộ Công an trao đổi trực tiếp, đặt câu hỏi và giải đáp những tình huống thực tế, giúp học sinh nhận diện nguy cơ từ việc tò mò mua, sử dụng, cất giữ VK, VLN, CCHT và pháo; đồng thời cảnh báo việc chia sẻ, quảng cáo hoặc tiếp tay cho hoạt động mua bán trái phép trên không gian mạng.

“Đi từng ngõ” vận động nộp vũ khí

Ngày 31/7/2026, tại thôn Bình Thủy, xã Đa Kia, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp UBND và Công an xã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo. Hơn 100 lượt người dân tham gia và ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại trên.

Cán bộ Công an trực tiếp vận động, tuyên truyền tại địa bàn dân cư.

Cùng với tuyên truyền chung, lực lượng Công an vận động cá biệt một trường hợp thuộc diện quản lý nghiệp vụ. Kết quả, thu hồi 1 súng PCP nén hơi, 209 viên đạn chì, 7 viên đạn quân dụng và 5 vũ khí thô sơ.

Đằng sau những kết quả cụ thể là cách làm sát địa bàn, nắm chắc từng trường hợp và trực tiếp vận động người dân. Cán bộ Công an đến tận nơi, giải thích rõ quy định pháp luật, phân tích nguy cơ và trách nhiệm khi tàng trữ vũ khí trái phép, qua đó giúp người dân hiểu đúng, chủ động giao nộp và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Cán bộ Công an xã Tân Quan đến nhà người dân để tuyên truyền.

Đây cũng là điểm khác biệt của công tác phòng ngừa: không chờ đến khi vũ khí được sử dụng để gây án mới xử lý, mà phải tìm cách đưa chúng ra khỏi cộng đồng trước khi xảy ra vụ việc.

Để công tác này đạt kết quả cao hơn, ngày 24/8/2026, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP Đồng Nai đồng loạt tổ chức ra quân hưởng ứng đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp, thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo. Mục tiêu đặt ra là chủ động phát hiện, ngăn chặn nguy cơ từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, không để xảy ra tình huống phức tạp, bất ngờ.

Người dân xã Long Hà tự nguyện giao nộp vũ khí cho Công an xã.

Tại xã Phú Riềng, Công an xã kết hợp tuyên truyền trực tiếp với hệ thống loa truyền thanh và mạng xã hội; đồng thời rà soát các điểm trung chuyển, bưu cục, dịch vụ giao hàng và không gian mạng nhằm phát hiện linh kiện súng tự chế, tiền chất chế tạo pháo nổ. Kết quả, người dân trên địa bàn đã giao nộp 2 súng hơi tự chế, 2 ná cao su có tính sát thương cao và 4 dao các loại.

Cán bộ Công an xã Phú Riềng tiếp nhận vũ khí giao nộp và tặng mũ bảo hiểm cho người dân .

Trung tá Hà Văn Tuấn, Phó Trưởng Công an xã Phú Riềng cho biết, Công an xã đổi mới hình thức vận động, bám sát cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, kết hợp với công tác vận động cá biệt, tập trung vào thanh thiếu niên và các hộ có nguy cơ vi phạm; gắn trách nhiệm của cán bộ cơ sở, tổ an ninh trật tự và đoàn thể; nhân rộng mô hình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ lấy quà an sinh”; công khai các trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục chung.

Tại xã Bom Bo, Công an xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính, khu dân cư và khu vực trọng điểm; đồng thời vận động người dân tố giác hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhiều người dân trên địa bàn đã tự giác giao nộp các loại vũ khí còn cất giữ.

Công an xã Bom Bo đã tiếp nhận 1 khẩu súng tự chế, 110 viên đạn AK từ người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

Tại xã Thống Nhất, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã đã vận động, tiếp nhận và thu hồi 1 khẩu súng, 36 viên pháo tự chế, 6 vũ khí thô sơ và 2 công cụ hỗ trợ do người dân tự nguyện giao nộp.

Công an xã Thống Nhất tiếp nhận vũ khí do người dân tự nguyện giao nộp.

Tại xã Xuân Đường, sáng 15/10/2026, một người dân chủ động đến Công an xã giao nộp một khẩu súng hơi FX màu đen.

Còn tại xã Sông Ray, ngày 11/10/2026, ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1964, trú tại ấp 5) đã tự giác giao nộp một khẩu súng quân dụng nhặt được trong quá trình đi làm rẫy.

Ông Nguyễn Văn Thanh đến Công an xã giao nộp 1 súng quân dụng nhặt được trong quá trình đi làm rẫy.

Thượng tá Nguyễn Thành Đô, Trưởng Công an xã Sông Ray cho biết, Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là tuyên truyền lưu động và trên không gian mạng. Qua đó, vận động người dân chủ động rà soát, tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT đang cất giữ trái phép. Khi phát hiện vật thể nguy hiểm, người dân cần kịp thời thông báo cơ quan Công an, tuyệt đối không tự ý tháo lắp, xử lý.

Tại xã Đồng Tâm, ngay sau lễ phát động cao điểm, 3 người dân đã tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế cho Công an xã. Thượng tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Đồng Tâm cho biết, Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tăng cường tuyên truyền, rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo.

Cùng với vận động giao nộp, Công an Đồng Nai đang tập trung kiểm tra, xác minh và đấu tranh với hoạt động mua bán, hướng dẫn chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép trên mạng xã hội.

Giám đốc Công an TP Đồng Nai yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp từng địa bàn; đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các trang mạng, tài khoản cá nhân có hành vi mua bán, hướng dẫn chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép.

Từ thực tế này, công tác thu hồi vũ khí đang được Công an Đồng Nai triển khai theo hướng không tách rời giữa tuyên truyền và đấu tranh. Tuyên truyền để người dân hiểu, vận động để người có vũ khí tự giác giao nộp, xác minh để phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Bám sát địa bàn, gần dân, quản lý chặt nguồn nguy cơ và xử lý nghiêm vi phạm, Công an TP Đồng Nai đang đưa công tác thu hồi VK, VLN, CCHT trở thành một giải pháp phòng ngừa tội phạm hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.