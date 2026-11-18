Chiều 18/11, Công an TP Đồng Nai cho biết, đang tiếp tục điều tra vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người xảy ra tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai (ấp Ngọc Định, xã Định Quán).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CATP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 17/11, Nguyễn Thanh Tuấn (49 tuổi, ngụ xã Định Quán) mang súng đến trụ sở công ty trên.

Tại đây, Tuấn dùng súng bắn vào đầu ông N.M.C. (48 tuổi, Giám đốc công ty) khiến nạn nhân bị thương nặng, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Tuấn rời khỏi hiện trường, di chuyển đến khuôn viên Tịnh xá Bửu Sơn (ấp Phú Hiệp, xã Định Quán) rồi dùng súng bắn vào đầu mình để tự sát.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa Tuấn đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu. Sau đó, nghi phạm được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng, 8 viên đạn, một vỏ đạn cùng nhiều tang vật liên quan. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan.