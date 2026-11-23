Theo đó, dự kiến, ngày 24-12-2026, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ chính thức đi vào khai thác, đánh dấu bước phát triển quan trọng của hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Nai và cả nước.

Khu vực cấm bay, hạn chế bay quanh Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: nguồn Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an

Để chủ động bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, Công an thành phố Đồng Nai thông tin đến các cơ quan, tổ chức và người dân về phạm vi khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với các thiết bị bay không người lái: UAV, drone, flycam tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa các hành vi vi phạm.

Theo Công an Đồng Nai, tại khoản 4 Điều 3 Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ, quy định khu vực cấm bay tại cảng hàng không, sân bay được xác định theo phạm vi bảo vệ đường cất, hạ cánh. Đối với sân bay có một đường cất, hạ cánh, khu vực cấm bay được giới hạn trong phạm vi hình chữ nhật, kéo dài ra phía ngoài hai đầu đường cất, hạ cánh 15.000m và mở rộng sang hai bên 5.000m tính từ đường tim đường cất, hạ cánh, ở mọi độ cao. Đối với sân bay có từ hai đường cất, hạ cánh trở lên, phạm vi cấm bay được xác định tương ứng từ hai đường cất, hạ cánh ngoài cùng, với khoảng cách kéo dài 15.000m và mở rộng sang hai bên 5.000m ở mọi độ cao.

Đối với một số cảng hàng không, sân bay có tần suất hoạt động của tàu bay dân dụng dưới 6 chuyến mỗi ngày, có thể áp dụng khu vực cấm bay linh hoạt nhưng phải bảo đảm các điều kiện theo quy định: không bay bên trong ranh giới cảng hàng không, sân bay; không hoạt động trong khoảng thời gian một giờ trước và sau thời điểm có tàu bay có người lái hoạt động; đồng thời phải được cơ quan quản lý, điều hành bay quân sự và cơ quan quản lý hoạt động bay tại cảng hàng không, sân bay đồng ý.

Bên cạnh đó, theo khoản 4 Điều 4 Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg, khu vực hạn chế bay tại cảng hàng không, sân bay là khu vực tiếp giáp với khu vực cấm bay, được mở rộng ra phía ngoài 3.000m theo chiều rộng và 5.000m theo chiều dài, tính từ ranh giới khu vực cấm bay, ở mọi độ cao.

Cụ thể, tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, khu vực cấm bay gồm các xã, phường: Long Thành, Long Phước, Nhơn Trạch, Xuân Quế, Phước An, Xuân Đường, Bình An và Dầu Giây. Khu vực hạn chế bay gồm các xã, phường: Dầu Giây, Phước Thái, An Phước, Xuân Lập, Hàng Gòn và Cẩm Mỹ.

Trước thời điểm Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào khai thác, Công an thành phố Đồng Nai đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân, nhất là những người sinh sống, làm việc tại các địa bàn thuộc khu vực cấm bay, hạn chế bay, chủ động tìm hiểu, nắm rõ phạm vi và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay khác. Tuyệt đối không tự ý điều khiển UAV, drone, flycam khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, không để hoạt động bay trái phép ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, chung tay cùng lực lượng chức năng bảo vệ an toàn hoạt động hàng không, góp phần để Cảng hàng không quốc tế Long Thành vận hành an toàn, ổn định ngay từ những chuyến bay đầu tiên.