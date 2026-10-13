Công an Đồng Nai tăng cường phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe

Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn TP Đồng Nai xảy ra 1.464 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 80 vụ (tương đương 5,18%) so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,5%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Những kết quả này cho thấy nỗ lực của Công an Đồng Nai trong công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh với các loại tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm tiếp tục tập trung vào các loại tội phạm nổi lên như xâm phạm tính mạng, sức khỏe,...

Tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người luôn là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, không chỉ trực tiếp đe dọa an toàn của người dân mà còn gây tổn thương sâu sắc cho gia đình nạn nhân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương. Đáng chú ý, những mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, gia đình, sinh hoạt hằng ngày nếu không được giải quyết kịp thời có thể bị đẩy lên thành xung đột bạo lực, dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung phòng ngừa, đấu tranh với những loại tội phạm nổi lên, nhất là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo trên không gian mạng, ma túy, cờ bạc, “tín dụng đen” và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

Mục tiêu đặt ra là kéo giảm bằng được 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, giữ vững các địa bàn không ma túy, đồng thời tập trung điều tra, khám phá các đường dây, ổ nhóm và đối tượng phạm tội chuyên nghiệp gây bức xúc trong nhân dân.

Công an xã Bù Gia Mập tuần tra ban đêm, kiểm tra hành chính những người ở trọ trên địa bàn.

Đáng chú ý, Công an cấp xã được yêu cầu nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường. Khi phát hiện những trường hợp có biểu hiện đe dọa, hành hung, mang theo hung khí hoặc có ý định trả thù, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan Công an để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Hiệu quả của công tác đấu tranh với tội phạm thể hiện rõ qua vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Bình Minh vào ngày 3/9/2026. Chỉ từ mâu thuẫn tình cảm, đối tượng Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai, TP Đồng Nai) đã gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong, một người bị thương nặng.

Công an Bù Gia Mập phối hợp với các lực lượng tuần tra bảo đảm ANTT.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Minh khẩn trương đến hiện trường. Chỉ sau khoảng 5 phút, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng, ngăn chặn nguy cơ tiếp tục gây án. Đây là tình huống cho thấy ý nghĩa quyết định của việc tiếp nhận thông tin nhanh, tổ chức lực lượng kịp thời và xử lý dứt khoát ngay tại địa bàn cơ sở.

Ngày 6/10/2026, Tòa án nhân dân TP Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo tử hình về tội “Giết người” và 6 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 2000, ngụ tại khu phố Quảng Biên, phường Trảng Bom, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Hoàng Anh Tuấn để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, Tuấn vay của anh Trần Khắc Nguyên (SN 1992, ngụ phường Trảng Bom) khoảng 20 triệu đồng. Do Tuấn chậm trả nợ nên giữa hai người nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Thay vì giải quyết theo pháp luật, Tuấn đã tìm mua khẩu súng bắn đạn cao su cùng 5 viên đạn với giá 5 triệu đồng mang theo người mục đích để bắn anh Nguyên.

Sáng 29/8/2025, khi đang điều khiển xe máy trên đường Quảng Tiến 18 (phường Trảng Bom) thì phát hiện anh Nguyên chạy xe bám theo phía sau, Tuấn rút súng trong túi đeo chéo trước ngực, quay lại bắn liên tiếp 3 phát về phía anh Nguyên. Sau khi gây án, Tuấn nhanh chân tẩu thoát. Ngày 13/3/2026, anh Nguyên gửi đơn yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mới đây Công an phường Trảng Bom đã bắt được Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, làm việc với cơ quan công an Anh Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an xã Đak Nhau tuần tra ban đêm bảo đảm ANTT.

Bên cạnh đó, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn gây mất trật tự xã hội. Từ đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng ngừa không chỉ là truy bắt, xử lý nghiêm sau khi tội phạm xảy ra, mà còn phải phát hiện và ngăn chặn nguy cơ trước khi hậu quả đau lòng xuất hiện. Công an xã, phường được giám đốc Công an thành phố yêu cầu cần chủ động nắm tình hình, tiếp nhận thông tin từ người dân, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết mâu thuẫn, không để những dấu hiệu bạo lực bị bỏ qua.