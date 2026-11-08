Công an Đồng Nai phối hợp triệt phá đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh

Theo đó, sau nhiều tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt bắt, khám xét các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Tang vật do cơ quan công an thu giữ của các đối tượng. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an thành phố Đồng Nai đã phát hiện 2 nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố Đồng Nai do Nguyễn Đình Tin (sinh năm 1987, thường trú xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai) và Nguyễn Ngọc Tâm (sinh năm 1973, thường trú xã Nghi Quang, tỉnh Nghệ An, nơi ở hiện nay: phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai) cầm đầu.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định các đối tượng này mua bán ma túy với một số đối tượng ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Quá trình hoạt động, các đối tượng thường thủ sẵn súng để chống trả.

Tang vật do cơ quan công an thu giữ của các đối tượng. Ảnh: CACC

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố và Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, vào ngày 27-10, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Hoàng Trần Hiệp khi đối tượng này đang ở tại phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai; thu giữ 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8kg ketamin, 1.800 viên hồng phiến; 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 3 xe ô tô, 5 xe mô tô, 40 điện thoại di động; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 450 triệu đồng.

Sau khi bắt giữ Hiệp, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai bắt giữ 6 nhóm đối tượng, triệu tập, bắt giữ tổng cộng 104 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bước đầu, Hoàng Trần Hiệp và đồng phạm khai nhận từ tháng 8-2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng đã giao dịch số lượng 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh heroin, 1.800 viên hồng phiến, tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy khoảng 14 tỷ đồng.

Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị, địa phương có liên quan đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.