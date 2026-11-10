Công an Đồng Nai nhận khen thưởng đột xuất sau khi triệt phá nhiều chuyên án lớn

Các tập thể, cá nhân vinh dự nhận phần thưởng của UBND Thành phố Đồng Nai.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã trao thưởng đột xuất 30 triệu đồng cho 1 tập thể, 10 triệu đồng cho 11 tập thể và 5 triệu đồng cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá đường dây ma tuý đặc biệt lớn trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, trao thưởng 20 triệu đồng đối với 3 tập thể, 10 triệu đồng đối với 3 tập thể, 5 triệu đồng đối với 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố từ ngày 1/7 đến ngày 30/9/2026.

Và trao thưởng 30 triệu đồng cho 1 tập thể, 20 triệu đồng cho 2 tập thể, 5 triệu đồng cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát hiện, triệt phá nhóm đối tượng "Giang hồ mạng" do Đào Ngọc Giàu cầm đầu.

Đây là những tập thể, cá nhân đã tham gia các chuyên án lớn, liên tiếp triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động theo phương thức "Giang hồ mạng"; triệt phá đường dây mua bán trái phép 20kg ma tuý; đường dây sản xuất, mua bán thực phẩm giả với số lượng lớn; đường dây mua bán trái phép hoá đơn với quy mô hơn 20.000 tỷ đồng. Những thành tích trên tiếp tục góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út biểu dương thành tích xuất sắc của tập thể, cá nhân.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại buổi lễ.

Biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các chuyên án, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đề nghị Công an Thành phố tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tập trung bảo đảm an ninh trật tự, trấn áp các loại tội phạm dịp cuối năm 2026.

Công an Thành phố cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm; kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an Thành phố Đồng Nai nhấn mạnh, Công an Thành phố sẽ xây dựng kế hoạch tiếp tục bảo đảm an ninh trật tự các dịp lễ, tết cuối năm.

Đồng thời mong muốn UBND Thành phố quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng Công an tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.