Công an Đồng Nai lật tẩy đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép

Theo thông tin từ cơ quan công an, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Đồng Nai về tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý người nước ngoài vi phạm, làm sạch địa bàn, cuối tháng 6-2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đồng Nai chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra hành chính 12 cơ sở lưu trú trên địa bàn các phường Trấn Biên và Tam Hiệp.

Nhóm đối tượng nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép. Ảnh: H.B

Kiểm tra một số căn nhà trên địa bàn phường Trấn Biên, lực lượng công an phát hiện 35 người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Tiếp tục kiểm tra căn nhà ở phường Tam Hiệp, phát hiện thêm 5 người nước ngoài khác không có hộ chiếu.

Qua làm việc và xác minh tại các cơ sở lưu trú, cơ quan công an xác định có 43 người nước ngoài đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định. Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1996, cư trú tại khu dân cư Quang Vinh, phường Trấn Biên) là đối tượng giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức nơi ở cho người nước ngoài.

Linh chung sống như vợ chồng với Li Kun (quốc tịch Trung Quốc) từ năm 2017 và có một con chung. Tháng 12-2025, Li Kun cùng Linh thuê căn hộ tại khu dân cư Quang Vinh để ở. Đầu tháng 5-2026, thông qua một tài khoản WhatsApp, Li Kun được thuê tìm địa điểm lưu trú cho khoảng 30 người nước ngoài sang Việt Nam làm việc livestream bán hàng. Sau khi thỏa thuận, Li Kun cùng Linh đã tìm thuê các căn nhà tại các khu vực trên để cho các đối tượng này ở. Đồng thời, Linh và Li Kun mua sắm các thiết bị, đồ dùng để các đối tượng này sinh sống. Ngoài ra, Linh còn đứng tên thuê một căn hộ khác cho một số người Trung Quốc ở, trong số này có người nhập cảnh trái phép.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Li Kun và Nguyễn Thị Thùy Linh về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Ngoài ra, cơ quan công an còn xác định, Linh cùng một số đối tượng khác: Lăng Hoài Lâm (27 tuổi, quê Lạng Sơn), Trần Văn Dũng (32 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Li Yan (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, là anh ruột của Li Kun) sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của một người Mỹ số tiền hơn 28 triệu đồng bằng thủ đoạn kêu gọi đầu tư trạm sạc pin xe điện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, tháng 7-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thùy Linh (do đang nuôi con nhỏ) về tội “Sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng tham gia đánh bạc. Ảnh: H.B

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can quốc tịch Trung Quốc, gồm: Han Xu (sinh năm 1994), Lin Kang Ling (sinh năm 2004) và Song Yue Qi (sinh năm 1989) về tội “Đánh bạc”.