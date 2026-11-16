Công an Đồng Nai kịp thời hỗ trợ người dân khi gặp nạn
Ngày 16/11, trên đường đi công tác tại phường Lộc Ninh (TP Đồng Nai), khi lưu thông trên QL13, đoạn thuộc phường Chơn Thành, 2 cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đồng Nai đã phát hiện vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ bị thương và kịp thời hỗ trợ…
Phát hiện vụ việc, hai cán bộ Công an là Thiếu tá Nguyễn Tự Hải và Đại úy Phan Thủy Quân đã nhanh chóng dừng phương tiện, tiếp cận hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Phúc An cấp cứu.
Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1960, ngụ xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai). Trong quá trình hỗ trợ, đồng chí còn cẩn thận kiểm tra, bàn giao đầy đủ tiền và điện thoại của bà Huyền cho nhân viên bệnh viện quản lý, bảo đảm tài sản của nạn nhân không bị thất lạc. Sau khi hoàn tất việc hỗ trợ, hai đồng chí tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Trước đó, sáng 31/10 trong khi làm nhiệm vụ điều tiết, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực ngã ba đường vào Công ty Poosung, Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Hưng Thịnh (TP Đồng Nai) nhận được đề nghị hỗ trợ từ một tài xế ô tô. Người này cho biết trên xe có người thân đang bị bệnh nặng, cần được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu. Do thời điểm này đang vào giờ cao điểm, lượng phương tiện lưu thông đông nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.
Trước tình huống khẩn cấp, cán bộ Công an xã Hưng Thịnh đã nhanh chóng sử dụng xe mô tô chuyên dụng dẫn đường cho ô tô chở người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, giúp việc di chuyển được nhanh chóng, thuận lợi.
Nguồn CAND: https://cand.vn/cong-an-dong-nai-kip-thoi-ho-tro-nguoi-dan-khi-gap-nan-post827877.html