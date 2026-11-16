Công an Đồng Nai kịp thời hỗ trợ người dân khi gặp nạn

Phát hiện vụ việc, hai cán bộ Công an là Thiếu tá Nguyễn Tự Hải và Đại úy Phan Thủy Quân đã nhanh chóng dừng phương tiện, tiếp cận hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Phúc An cấp cứu.

Hai cán bộ Công an hỗ trợ đưa người bị tai nạn đến bệnh viện.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1960, ngụ xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai). Trong quá trình hỗ trợ, đồng chí còn cẩn thận kiểm tra, bàn giao đầy đủ tiền và điện thoại của bà Huyền cho nhân viên bệnh viện quản lý, bảo đảm tài sản của nạn nhân không bị thất lạc. Sau khi hoàn tất việc hỗ trợ, hai đồng chí tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ Công an hỗ trợ bà Huyền khi phát hiện vụ tai nạn giao thông.

Trước đó, sáng 31/10 trong khi làm nhiệm vụ điều tiết, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực ngã ba đường vào Công ty Poosung, Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Hưng Thịnh (TP Đồng Nai) nhận được đề nghị hỗ trợ từ một tài xế ô tô. Người này cho biết trên xe có người thân đang bị bệnh nặng, cần được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu. Do thời điểm này đang vào giờ cao điểm, lượng phương tiện lưu thông đông nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Trước tình huống khẩn cấp, cán bộ Công an xã Hưng Thịnh đã nhanh chóng sử dụng xe mô tô chuyên dụng dẫn đường cho ô tô chở người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, giúp việc di chuyển được nhanh chóng, thuận lợi.