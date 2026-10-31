Công an Đồng Nai khởi tố 9 đối tượng livestream bán mỹ phẩm rởm

Ba đối tượng bị khởi tố trong đường dây livestream bán mỹ phẩm rởm. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai cung cấp)

Trước đó, Công an thành phố Đồng Nai đã phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook để hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm với số lượng lớn, nguồn gốc hàng hóa không rõ ràng nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Lực lượng Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, khám xét đồng loạt 3 địa điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, thu giữ nhiều loại sản phẩm cùng tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh của nhóm đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam, sinh năm 1991, ngụ tỉnh Đắk Lắk, thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Chuyển phát nhanh Thanh Trà, địa chỉ tổ 2, khu phố Thanh Hòa, phường An Lộc, thành phố Đồng Nai, để phục vụ cho việc kinh doanh bán hàng online.

Sáu bị can còn lại liên quan vụ án. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai cung cấp)

Hỗ trợ Nam trong việc livestream trên ứng dụng facebook để giới thiệu thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng là Đinh Thị Hiền Vy (chị ruột Nam), sinh năm 1985, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Mặc dù biết ngày 10/10/2025 Sở Y tế Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 2097/QĐ-SYT thu hồi số công bố đối với 4 sản phẩm gồm: Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP, Nước súc miệng VP, nhưng nhóm đối tượng tiến hành che giấu thông tin và tiếp tục giới thiệu sản phẩm trên phiên livestream bán hàng cho người tiêu dùng.

Kết quả, Công ty trách nhiệm hữu hạn Chuyển phát nhanh Thanh Trà tiêu thụ tổng cộng 14.434 sản phẩm đã bị thu hồi số công bố, thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Niêm phong và thu giữ 185 thùng hàng hóa của nhóm đối tượng. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai cung cấp)

Cơ quan điều tra còn phát hiện công ty kê khai không đúng về doanh số bán hàng, có dấu hiệu trốn thuế; đồng thời đã sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để móc nối, bán cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh để hợp thức hóa các dòng tiền kinh doanh.

Đối với Đinh Mã Hoài Nam, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty, trong quá trình điều tra đã khai nhận trước khi thành lập doanh nghiệp đã thực hiện việc kinh doanh online và đã bán được số lượng hàng hóa có tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng nhưng không thực hiện việc kê khai, nộp thuế theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng vụ án.