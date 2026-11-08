Công an Đồng Nai khởi tố 35 đối tượng trong Chuyên án ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia

Các đối tượng liên quan trong chuyên án ma túy tại Cơ quan Công an.

Công an Đồng Nai khởi tố 35 đối tượng là đồng phạm, nhóm mua ma túy trong chuyên án ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia về hành vi "Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Che giấu tội phạm"

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 23 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính, lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy 37 đối tượng; bàn giao cho Công an xã Phước Hòa, thành phố Hồ Chí Minh 1 đối tượng để xử lý theo thẩm quyền và đang tiếp tục xác minh, xử lý 8 đối tượng.

Như Tạp chí Công dân và Khuyến học đã đưa tin, Công an Thành phố Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá thành công Chuyên án ma túy.

Ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ 6 nhóm, tổng cộng 104 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8 kg Ketamin, 1.800 viên hồng phiến; 1 khẩu súng, 05 viên đạn, 3 xe ô tô, 5 xe mô tô, 40 điện thoại di động; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 450 triệu đồng.

Các đối tượng bị cơ quan Công an khởi tố.

Bước đầu, đối tượng Hoàng Trần Hiệp (Hiệp nhóc, Hiệp đen), sinh năm 1991, thường trú xã Ea H'Leo, Tỉnh Đắk Lắk (đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma túy") cùng đồng phạm khai nhận, từ tháng 8/2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng đã giao dịch số lượng 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh Heroin, 1.800 viên Hồng phiến, tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy khoảng 14 tỷ đồng.

Xe ô tô tang vật cơ quan Công an tạm giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị, địa phương có liên quan điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.