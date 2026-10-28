Công an Đồng Nai khởi tố 20 đối tượng 'giang hồ mạng'

Cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai họp bàn xử lý các bộ phim bạo lực do các đối tượng làm để đăng lên mạng xã hội. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng Đào Ngọc Giàu, Nguyễn Hoàng Việt, Trần Văn Ân và Diệp Quốc Tuấn đã bàn bạc, biên kịch, lên kịch bản và mời nhiều đối tượng tham gia quay phim tại nhiều địa điểm thuộc thành phố Đồng Nai và một số địa điểm để sản xuất loạt các phim ngắn không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Sau đó, các đối tượng đăng tải trên mạng xã hội để câu “view”, câu “like” và kiếm lợi nhuận từ các nền tảng mạng xã hội có trả phí quảng cáo, đồng thời đánh bóng tên tuổi “giang hồ mạng”.

Để đánh vào tâm lý người xem, nhất là giới trẻ, thanh thiếu niên, các đối tượng đã tập trung lựa chọn nội dung chủ đề các phim ngắn chứa đựng các yếu tố vi phạm thuần phong mỹ tục, tô đậm hình tượng “đại ca”, đề cao sức mạnh bạo lực, sự liều lĩnh và cách hành xử coi thường pháp luật.

Các đối tượng liên quan bị tạm giữ. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Các nhân vật chủ yếu tham gia đóng phim là các đối tượng “xăm trổ”, sử dụng ngôn ngữ thô tục, chửi thề phản cảm, xúc phạm trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm con người. Lối diễn xuất và lời thoại cổ xúy nếp sống bạo lực, “giang hồ”, tệ nạn xã hội, tranh giành địa bàn bảo kê, đánh bạc sử dụng đạo cụ là đao, kiếm, súng để đánh nhau.

Sau khi hoàn tất, các phim được đăng tải kèm những từ khóa như “Phim xã hội đen”, “Phim về giang hồ hay nhất”, “Anh em xã hội”, đồng thời chia sẻ qua nhiều tài khoản cá nhân nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận.

Theo tài liệu xác minh ban đầu, một số tập phim thu hút hơn 4 triệu lượt xem mỗi tập.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 20 bị can để điều tra về các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288, Bộ Luật Hình sự, đồng thời điều tra mở rộng, củng cố làm rõ các hành vi khác để xử lý theo quy định của pháp luật.