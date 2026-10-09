Công an Đồng Nai khởi tố 2 bị can để điều tra tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Đồng Nai khởi tố bị can N.T.H. Ảnh: Công an Đồng Nai

Trước đó, ngày 5/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thuỷ Sản kiểm tra tại cơ sở chăn nuôi heo của N.H.T. tại xã Tân An, thành phố Đồng Nai.

Qua kiểm tra phát hiện 2.349 con heo có chứa chất Salbutamol (chất tạo nạc). Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 2.349 con heo còn sống, tổng trọng lượng 305 tấn có giá trị trên thị trường khoảng hơn 15 tỷ đồng.

Đối tượng N.H.T. chủ trại heo và D.T.H. khai nhận để tăng trọng cho số heo nêu trên, 2 đối tượng này đã bàn bạc với nhau và mua chất tạo nạc (Salbutamol) để phối trộn với thức ăn chăn nuôi, cho heo ăn để tăng cân trong thời gian ngắn xuất bán ra thị trường thu lợi bất chính. Tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ số heo nêu trên thì bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai đang điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.