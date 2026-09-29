Công an Đồng Nai gieo hy vọng, mở thêm một cánh cửa trở về cho các đối tượng cai nghiện ma túy

Theo tin từ Công an TP Đồng Nai, chiều ngày 22/9, Cơ sở cai nghiện ma t/úy số 3 (thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Đồng Nai) phối hợp với Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo nghề sửa chữa thiết bị điện lạnh và nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn cho các học viên đang quản lý, chữa trị tại đây.

Chương trình đào tạo được thiết kế chú trọng thực hành, gắn liền với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Lễ khai giảng lớp dạy sửa chữa thiết bị điện lạnh và nghiệp vụ nhà hàng & khách sạn. Ảnh: CA.

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Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban chỉ huy Cơ sở khẳng định việc trang bị kiến thức và kỹ năng nghề là khâu then chốt trong quá trình giáo dục, phục hồi, giúp người cai ngh/iện xóa bỏ tự ti, có cơ hội tìm kiếm việc làm ổn định và tái hòa nhập cộng đồng bền vững sau khi hoàn thành thời gian chấp hành.

Đại diện Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn cam kết phối hợp chặt chẽ với Cơ sở trong công tác giảng dạy, tạo điều kiện tốt nhất để học viên tiếp thu kiến thức, rèn luyện tác phong lao động và định hướng tương lai tươi sáng trở về với gia đình, xã hội.