Theo kết quả điều tra, khoảng đầu tháng 11/2026, Trần Vĩnh Fan (thường gọi là Trung Tuệ), sinh năm 1985, ngụ phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai cùng Nguyễn Phương Đông, sinh năm 1984, ngụ phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai bắt đầu tổ chức đánh bạc hình thức đá gà thắng thua bằng tiền lôi kéo nhiều con bạc từ các địa phương khác đến tham gia.

Địa điểm tổ chức đánh bạc là trại gà do Fan làm chủ ở tổ 5, khu phố Thiện Tân, phường Trảng Dài ở cách xa khu dân cư, bờ tường rào cao từ 4 đến 5 mét, có camera quan sát. Để hoạt động tổ chức đánh bạc, các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ như đối tượng tổ chức, lôi kéo con bạc, cảnh giới, xe ôm, trọng tài, thu tiền….

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, quá trình hoạt động, các đối tượng cắt cử người canh cổng, mở cổng, giữ xe và cảnh giới, khi có người lạ xuất hiện, các đối tượng báo cho nhau giải tán, phi tang vật chứng. Có những thời điểm, sới bạc thu hút từ 30 đến 40 con bạc từ các địa phương trong và ngoài thành phố đến tham gia, mỗi trận cá cược có từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Công an Đồng Nai bắt quả tang 16 người có hành vi đánh bạc.

Trại gà của Trần Vĩnh Fan tại Đồng Nai, nơi tổ chức đá gà đánh bạc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 12 giờ ngày 28/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đồng Nai phối hợp Công an phường Trảng Dài huy động lực lượng đột kích, bao vây tụ điểm đánh bạc, bắt quả tang 16 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó có nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc là trên 200 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Qua vụ án trên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Đồng Nai kêu gọi các đối tượng có liên quan đến tụ điểm đánh bạc trên ra đầu thú để nhận khoan hồng của pháp luật.