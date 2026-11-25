Đặc biệt, từ yêu cầu thực tiễn, nhiều phần mềm, mô hình ứng dụng công nghệ do cán bộ, chiến sĩ tự nghiên cứu, xây dựng đã được đưa vào công tác chuyên môn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thuận tiện hơn.

Cắt giảm thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác CCHC năm 2026 của Công an thành phố là việc chủ động rà soát toàn diện các quy trình công tác, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 114/180 TTHC nội bộ, đạt tỷ lệ 63,33%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao 43,33%. Qua đó góp phần đổi mới phương thức quản trị, giảm các khâu trung gian, nâng cao chất lượng điều hành trong toàn lực lượng.

Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an thành phố (thứ 4, từ trái qua) nhận quyết định công nhận sáng kiến cải cách hành chính của Bộ Công an năm 2026.

Đối với TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN), Công an thành phố đã ban hành quyết định cắt giảm thời gian giải quyết đối với 36 TTHC thuộc 6 lĩnh vực, giúp rút ngắn từ nửa ngày đến một ngày so với quy định hiện hành. Việc chủ động rút ngắn thời gian giải quyết đã góp phần giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, DN và nâng cao chất lượng phục vụ.

Thượng tá Lê Tiến Huyên, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố cho biết: Để đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong năm 2026, Công an thành phố đã triển khai nhiều giải pháp trong công tác CCHC. Trong đó, đơn vị chú trọng nghiên cứu, hướng dẫn người dân, DN tích cực thực hiện dịch vụ công trực tuyến; nghiên cứu, đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ, giảm thời gian đi lại khi thực hiện dịch vụ công và các TTHC.

Cùng với việc đơn giản hóa quy trình, Công an thành phố xác định chuyển đổi số (CĐS) là động lực quan trọng của CCHC. Các đơn vị đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đồng thời bố trí cán bộ trực tiếp hỗ trợ tại bộ phận một cửa để người dân thực hiện thủ tục ngay từ lần đầu. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 96,22%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Phát huy sáng kiến, đẩy mạnh chuyển đổi số

Không chỉ tập trung cải cách quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, Công an thành phố còn chú trọng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào công tác chuyên môn và hỗ trợ người dân. Nhiều phần mềm, mô hình được xây dựng từ yêu cầu thực tiễn, thể hiện sự chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Nổi bật trong đó là phần mềm hỗ trợ thực hiện thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ lực lượng tham gia giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và vụ án hình sự. Đây là sáng kiến được xây dựng hoàn toàn bằng nguồn lực nội bộ, tận dụng hạ tầng công nghệ sẵn có, bảo đảm an toàn thông tin và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hiệu quả của sáng kiến đã được Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và công nhận là sáng kiến CCHC cấp bộ.

Ở cấp cơ sở, nhiều mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai để hỗ trợ tra cứu pháp luật, hướng dẫn TTHC và tiếp nhận thông tin từ người dân. Tiêu biểu như: “Câu lạc bộ AI trợ lý số” của Công an phường Long Thành; “Trợ lý pháp luật AI - Đại úy Sen Vàng” của Công an phường Trảng Bom; “Đại úy An Tâm” của Công an xã Sông Ray; Chatbot AI - Trợ lý ảo thông minh tích hợp trên fanpage của Công an xã An Viễn, hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, hướng dẫn TTHC 24/7…

Trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, CĐS được triển khai gắn với ứng dụng hệ thống camera phục vụ công tác phát hiện, xử lý vi phạm. Đại tá Nguyễn Văn Võ, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố cho biết: Công tác CĐS trong lĩnh vực này luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Ban Giám đốc Công an thành phố. Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động triển khai nhiều kế hoạch, chương trình CĐS, chú trọng ứng dụng hệ thống camera trên các tuyến đường nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Tại Hội nghị công bố kết quả xác định chỉ số CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết TTHC trong Công an nhân dân năm 2026 do Bộ Công an tổ chức mới đây, Công an thành phố được trao quyết định công nhận sáng kiến CCHC cấp bộ đối với phần mềm hỗ trợ thực hiện thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ lực lượng tham gia giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và vụ án hình sự.

Phát biểu tại Hội nghị công bố kết quả xác định chỉ số CCHC, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết TTHC trong Công an nhân dân năm 2026 do Bộ Công an tổ chức mới đây, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng đề nghị: Lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, chủ động nghiên cứu, triển khai các mô hình cải cách thiết thực, có khả năng nhân rộng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình CĐS.