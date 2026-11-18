Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 17/11/2026, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai thuộc ấp Ngọc Định, xã Định Quán, Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1977, nơi thường trú: ấp Phú Ngọc 5, xã Định Quán, thành phố Đồng Nai) sử dụng súng bắn vào đầu ông N.M.C. (sinh năm 1978, nơi thường trú: ấp La Ngà, xã Định Quán, thành phố Đồng Nai) - là Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hậu quả ông C. bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Tuấn đến khu vực Tịnh xá “Bửu Sơn” thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, thành phố Đồng Nai sử dụng súng bắn vào đầu tự sát thì được người dân phát hiện đưa Tuấn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán rồi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thì tử vong. Cơ quan Công an thu giữ 08 viên đạn, 01 khẩu súng, 01 vỏ đạn và nhiều tang vật có liên quan.

Hiện trường nơi đối tượng Tuấn tự sát

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Đồng Nai nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ.