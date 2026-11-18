Ngày 18/11, Công an TP Đồng Nai cho biết đang điều tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm "Giết người" xảy ra tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai. Nạn nhân là giám đốc công ty, bị bắn vào đầu và phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Theo thông tin từ Công an TP Đồng Nai, vụ việc xảy ra khoảng 14h ngày 17/11/2026, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai, thuộc ấp Ngọc Định, xã Định Quán, TP Đồng Nai.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977, thường trú tại ấp Phú Ngọc 5, xã Định Quán, TP Đồng Nai) đã dùng súng bắn vào đầu ông N.M.C (SN 1978, thường trú tại ấp La Ngà, xã Định Quán, TP Đồng Nai), Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai. Vụ nổ súng khiến ông C bị thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Tuấn mang theo súng đến khuôn viên Tịnh xá B.S, thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, TP Đồng Nai, rồi dùng súng bắn vào đầu để tự tử. Phát hiện sự việc, người dân đưa Tuấn đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu. Sau đó, Tuấn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhưng đã tử vong.

Nguyễn Thanh Tuấn tự dùng súng bắn vào đầu và hậu quả đã tử vong.

Tại hiện trường và trong quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng, 8 viên đạn, 1 vỏ đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Đồng Nai đã phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện, Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra vụ việc theo quy định.