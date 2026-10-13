Công an Đồng Nai bắt giữ 11 đối tượng làm phim bạo lực đăng mạng xã hội

Cơ quan chức họp bàn xử lý bộ phim mang tính bạo lực của các đối tượng làm để đăng tải mạng xã hội. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Theo thông tin ban đầu, sau quá trình trinh sát xác minh, ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai chủ trì phối hợp đơn vị nghiệp vụ triển khai 15 tổ công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng trên địa bàn thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bước đầu, tại Cơ quan Công an, các đối tượng thành khẩn khai báo, nhận thức hành vi xây dựng kịch bản, làm các bộ phim mang tính chất bạo lực, cổ súy, sau đó đưa lên các trang mạng xã hội.

Trung tá Nguyễn Anh Hoàng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai cho biết: Tính chất của các đối tượng này là xây dựng các kịch bản, phân vai đạo diễn, quay phim, diễn viên chính, diễn viên phụ. Trong đó, các diễn viên chính sử dụng những vật dụng giống hung khí đóng những cảnh quay bạo lực. Sau khi hoàn thành, các đối tượng đưa lên các trang mạng xã hội nhằm thu hút người xem, câu like, câu view.

Trung tá Nguyễn Anh Hoàng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai thông tin về bắt giữ các đối tượng làm phim bạo lực đăng lên mạng xã hội. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

“Trước mắt, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, hành vi của các đối tượng gây mất an ninh, an toàn trên không gian mạng và mất an ninh trật tự trên địa bàn. Cơ quan điều tra đã trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố ra lệnh bắt khẩn cấp 11 đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng các đối tượng khác có liên quan”, Trung tá Nguyễn Anh Hoàng cho biết.

Cơ quan chức năng xác định, có những tập phim thu hút hơn 2,2 triệu lượt view theo dõi. Các đối tượng đăng tải qua nhiều tài khoản để nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thu hút người xem. Nhóm đối tượng này chủ yếu đánh vào tâm lý giới trẻ.

Cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai họp bàn xử lý các bộ phim bạo lực do các đối tượng làm để đăng lên mạng xã hội. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Liên quan vụ việc, sáng 13/10, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp làm việc với đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai để xử lý các đối tượng.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.