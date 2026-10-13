Công an điều tra vụ shipper và người đặt hàng đánh nhau

Ngày 13/10, thông tin từ Công an phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đang vào cuộc điều tra vụ shipper và người đặt hàng đánh nhau. Trước đó, khoảng 10h15 ngày 11/10, đơn vị tiếp nhận tin báo về vụ xô xát, gây thương tích xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc tổ dân phố Tân Phúc, phường Sầm Sơn.

Hình ảnh shipper và người đặt hàng đánh nhau.

Những người liên quan trong vụ việc được xác định là anh Lường Văn T. (SN 1994), trú tại tổ dân phố Hồng Cường, phường Sầm Sơn, làm nghề giao hàng (shipper) và anh Lê Nhữ Việt B. (SN 2002), trú tại tổ dân phố Tân Phúc, phường Sầm Sơn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình giao trả hàng và nhận tiền. Hai bên sau đó xảy ra xô xát, dẫn đến cả hai đều bị thương và hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện Công an phường Sầm Sơn đang tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu, xác minh các tình tiết liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Công an làm việc với những người có liên quan.

Từ vụ việc trên, Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc khi xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống, tránh để những bất đồng nhỏ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, tính mạng và pháp lý.

Khi phát sinh xích mích, người dân nên ưu tiên thương lượng, hòa giải trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp mâu thuẫn nghiêm trọng, không thể tự giải quyết, cần kịp thời liên hệ cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định; tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết tranh chấp.