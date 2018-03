Công an điều tra vụ nam thanh niên chết bất thường

Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đang tích cực điều tra vụ án mảng xảy ra trên địa bàn chiều 22/3.

Bước đầu, danh tính nam thanh niên xấu số được xác định là anh N. D. C. (SN 1999, trú xã Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội).

Trước đó, chiều 22/3, anh C. và bạn đi xe máy qua xã Canh Nậu (Thạch Thất) thì có va chạm với nhóm người điều khiển xe đang chạy ngược chiều.

Lúc sau, anh C. phát hiện có nhiều người đi xe máy cầm hung khí nên anh C. và bạn điều khiển xe máy bỏ chạy đến Bệnh viện Thạch Thất.

Nhóm anh C. sau đó bị chém nhiều nhát vào người. Do vết thương nặng, anh C. tử vong sau đó.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

Lê Tùng/VOV.VN