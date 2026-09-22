Công an điều tra vụ bé trai bị bầm tím sau khi gửi tại điểm trông trẻ ở Khánh Hòa

Ngày 22/9, lãnh đạo UBND xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương đã chỉ đạo Phòng Văn hóa phối hợp Công an xã kiểm tra nơi tự phát trông giữ trẻ tại thôn Bắc Vĩnh, sau khi gia đình phản ánh bé trai 7 tuổi có nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Theo UBND xã Cam Lâm, địa điểm này không phải cơ sở giáo dục tư thục mà do một hộ dân tự nhận trông giữ, chăm sóc và cho trẻ ăn trưa. Qua kiểm tra ban đầu, cơ sở chưa được cấp phép hoạt động và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Chính quyền địa phương đã lập biên bản, yêu cầu cơ sở dừng hoạt động từ trưa 22/9.

Theo Tiền phong, làm việc với cơ quan chức năng, người trông giữ trẻ thừa nhận đã đánh bé N.Đ.G.P. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh vụ việc, đồng thời phối hợp gia đình đưa cháu đi giám định và kiểm tra sức khỏe để có căn cứ xử lý theo quy định.

Những vết bầm tím trên cơ thể của bé trai 7 tuổi (Ảnh: N.T.M.T.).

Trước đó, bà Nguyễn Thị Minh Trang, mẹ bé N.Đ.G.P., cho biết do gia đình bận công việc nên gửi con tại một căn nhà ở thôn Bắc Vĩnh để được trông giữ, chăm sóc và cho ăn uống vào buổi trưa, sau đó đón về vào buổi chiều.

Sau đó, gia đình phát hiện trên tay và chân của cháu có nhiều vết bầm tím. Bé có biểu hiện sợ hãi khiến gia đình lo lắng. Gia đình đã liên hệ với người trông giữ trẻ và đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo phản ánh của chị T., khi gia đình trao đổi về những dấu vết trên cơ thể cháu P., người trông giữ không thừa nhận có hành vi gây thương tích cho bé mà cho rằng cháu nghịch, quậy phá, biếng ăn. Tuy nhiên, gia đình không đồng tình với lý giải này, nguồn tin từ Dân trí cho hay.

Người phụ nữ này cho hay sau khi phát hiện vụ việc, gia đình đã cho cháu nghỉ tại điểm giữ trẻ và không yêu cầu bồi thường về tiền bạc. Điều gia đình mong muốn là người trông giữ có lời xin lỗi đối với cháu, cam kết không để xảy ra những sự việc tương tự với các trẻ khác.

“Nếu điểm giữ trẻ không đủ điều kiện hoạt động, gia đình mong cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định để đảm bảo an toàn cho các cháu”, chị T. kiến nghị.