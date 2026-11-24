Hai đối tượng cùng ma túy do Công an Điện Biên phối hợp công an Lào bắt giữ. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Cụ thể, vào hồi 15 giờ 50 ngày 20/11, tại tuyến đường theo hướng UĐomXay đi LuongPrabang (Lào), Tổ công tác thường trực Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Nậm Bạc đồng chủ trì, phối hợp Tổ công tác thường trực Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại Lào và Công an tỉnh LuangPrabang tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 100 bánh ma túy tổng hợp (tương đương 600 nghìn viên); một ô-tô bán tải và hai điện thoại di động.

Toàn bộ 600 nghìn viên ma túy được hai đối tượng giấu trên thùng xe. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Vừ Thò (sinh năm 1994) và Vưng Và (sinh năm 2000), cùng trú tại bản Phônsavang, huyện Nậm Bạc, tỉnh LuangPrabang. Tại thời điểm kiểm tra, hai đối tượng đang di chuyển trên ô-tô bán tải nhãn hiệu Toyota Hilux, mang biển kiểm soát Viêng Chăn.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.