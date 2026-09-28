Công an đi gần 50km đưa hai mẹ con bị lạc về nhà trong đêm

Theo tin từ Công an phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa, khoảng 22h ngày 26/9, trong lúc tuần tra trên địa bàn, Tổ công tác Công an phường Đào Duy Từ phát hiện một phụ nữ đi xe đạp điện, chở theo một cháu nhỏ khoảng 5 tuổi nhưng đang dắt xe bên đường.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhanh chóng tiếp cận, hỏi thăm và đề nghị hỗ trợ. Qua trao đổi, người phụ nữ có biểu hiện không ổn định về tâm lý, không xác định được đường về nhà.

Chị chỉ nhớ tên mình là Nhi, con trai tên Thành, bố tên Sót, chồng tên Chung và gia đình ở TDP Bắc Sơn, phường Sầm Sơn, nhưng không nhớ số điện thoại của người thân.

CBCS đưa hai mẹ con về trụ sở Công an phường, động viên, chăm sóc và hỗ trợ bánh, nước, sữa. Đồng thời, lực lượng chức năng khẩn trương xác minh thông tin để tìm người thân cho hai mẹ con.

Từ những thông tin ít ỏi, CBCS tra cứu, đối chiếu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời phối hợp Công an phường Sầm Sơn xác minh. Qua đó, danh tính được xác định là chị Nguyễn Thị Linh Nh. (SN 2001) và con trai Nguyễn Văn Minh Th. (SN 2021), cùng sinh sống tại TDP Bắc Sơn, phường Sầm Sơn.

Ngay sau đó, Công an phường liên hệ với gia đình và thông báo tình hình. Người thân nhanh chóng xác nhận thông tin, đồng thời bày tỏ sự lo lắng và vui mừng khi biết hai mẹ con đã được hỗ trợ.

Do thời điểm này đã đêm muộn, nhận thấy việc để hai mẹ con tự tìm đường về nhà không bảo đảm an toàn, Trưởng Công an phường Đào Duy Từ chỉ đạo CBCS trực tiếp đưa hai mẹ con cùng chiếc xe đạp điện về với gia đình.

Sau hành trình gần 50km, hai mẹ con được bàn giao an toàn cho người thân.