Công an đang xác minh vụ 16 học sinh tụ tập, thách thức và đuổi đánh nhau ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 9/10/2026, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm học sinh đã xảy ra xích mích, khiêu khích và thách thức nhau.

Đáng chú ý, các em còn có hành vi dùng dao đe dọa đối phương. Sau đó, hai nhóm tụ tập tại khu vực đường liên thôn Phú Mỹ, xã Phú Xuyên, xảy ra cãi chửi, đuổi đánh nhau. Một số học sinh sử dụng mũ bảo hiểm làm hung khí, khiến tình hình trở nên phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Ảnh: Công an TP Hà Nội

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định có 15 học sinh liên quan đến vụ việc, có dấu hiệu phạm tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an xã Phú Xuyên đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ diễn biến vụ việc, đồng thời đánh giá hành vi và mức độ vi phạm của từng trường hợp để xử lý theo quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp với các quy định dành cho người chưa thành niên.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo mâu thuẫn cá nhân không thể giải quyết bằng bạo lực. Gia đình và nhà trường cần tăng cường phối hợp trong việc giáo dục, định hướng kỹ năng ứng xử cho học sinh, giúp các em biết kiềm chế cảm xúc, giải quyết bất đồng bằng những cách văn minh, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo về tình trạng học sinh giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi bạo lực, tụ tập gây mất trật tự nơi công cộng. Đây là những hành vi cần được gia đình, nhà trường và xã hội quan tâm, ngăn chặn kịp thời.