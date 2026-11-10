Công an dán phản quang cho xe công nông trước mùa thu hoạch cà phê nhằm đảm bảo ATGT

Ngày 10/11, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Ia Phí tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho các chủ phương tiện, người điều khiển xe công nông phục vụ sản xuất, vận chuyển nông sản trên địa bàn.

CSGT tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT cho các chủ phương tiện.

Theo lực lượng chức năng, vào mùa thu hoạch cà phê và các loại nông sản, nhu cầu vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao. Tuy nhiên, hoạt động của xe công nông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là những phương tiện thiếu đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu cảnh báo hoặc lưu thông vào ban đêm.

Dán phản quang, kiểm tra các phương tiện.

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng Công an phổ biến các quy định pháp luật, hướng dẫn người dân nhận diện nguy cơ tai nạn trong quá trình vận chuyển nông sản. Đồng thời, kiểm tra thực tế từng phương tiện, tập trung vào hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, còi và phanh để hướng dẫn chủ xe khắc phục những thiếu sót.

Tổ chức cho từng chủ phương tiện ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã dán vật liệu phản quang cho hơn 70 phương tiện, giúp tăng khả năng nhận diện, hỗ trợ người tham gia giao thông dễ dàng quan sát, chủ động phòng tránh va chạm khi trời tối hoặc điều kiện ánh sáng hạn chế.

Ngoài ra, các chủ phương tiện được yêu cầu ký cam kết chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông; vận động hạn chế lưu thông vào giờ cao điểm, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 17 giờ 30 phút đến 21 giờ.