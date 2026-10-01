Công an Đắk Lắk triệt phá đường dây phân bón giả đặc biệt lớn

Ngày 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón với quy mô lớn.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 6 bị can gồm Võ Thị Kim Thúy, Dương Hồng Sơn, Đỗ Xuân Nam, Dương Văn Tuấn, Hồ Bá Đức và Võ Vũ Toại để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.

Các bị can trong đường dây phân bón giả.

Quá trình điều tra, công an thu giữ gần 627 tấn phân bón giả cùng 957,6 tấn nguyên liệu, phân bón được sử dụng để pha trộn, đóng gói làm hàng giả tại 5 công ty, trụ sở làm việc của các đối tượng và một số đại lý ở nhiều tỉnh, thành.

Theo kết quả điều tra bước đầu, các đối tượng lợi dụng sự chênh lệch giá giữa những loại phân bón có cùng công thức, thành phần nhưng khác nguồn gốc sản xuất.

Nhóm này nhập các loại phân bón có giá thành thấp từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và Hà Lan. Sau đó, các đối tượng thay đổi bao bì, nhãn mác, sử dụng tem nhãn phụ thể hiện sản phẩm có nguồn gốc từ Bỉ, vốn có giá bán cao hơn.

Mỗi kg phân bón, nhóm này hưởng chênh lệch trung bình khoảng 4.100-4.300 đồng.

Từ năm 2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã xuất bán hơn 24.240 tấn phân bón mang nhãn xuất xứ Bỉ, tổng trị giá hơn 159 tỷ đồng cho khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai và Đồng Tháp.

Đáng chú ý, trong số này chỉ có 461 tấn phân bón thực sự có nguồn gốc Bỉ. Số còn lại không có xuất xứ từ Bỉ nhưng được dán tem, nhãn thể hiện nguồn gốc từ quốc gia này, với tổng trị giá hơn 154,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.

Theo công an, các bị can thu lợi bất chính 60 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Thanh Đẹp (SN 1979), Giám đốc Công ty TNHH SX XNK Con Ngựa Xanh, về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.

Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, đại lý và cá nhân từng mua, nhập hoặc sử dụng phân bón của Công ty TNHH Phân bón Khánh Thư, Công ty TNHH Nông nghiệp Blue Zone, Công ty TNHH Eximfer Việt Nam và Công ty TNHH SX TM XNK Con Ngựa Xanh chủ động phối hợp với cơ quan công an.

Các đơn vị cần cung cấp thông tin về thời gian mua hàng, số lượng, chủng loại, giá mua, người bán, địa điểm giao nhận và tình trạng sử dụng, tiêu thụ sản phẩm.

Cơ quan công an đề nghị bảo quản hóa đơn, chứng từ và mẫu sản phẩm còn lại (nếu có) để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo các đại lý, cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và người dân khi mua phân bón cần kiểm tra kỹ bao bì, nhãn mác, thông tin về đơn vị sản xuất, mã số phân bón, nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng từng lô hàng.

Khi phát hiện sản phẩm có dấu hiệu bất thường về bao bì, nhãn mác, nguồn gốc, chất lượng hoặc giá bán, cần thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.