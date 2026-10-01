Công an Đắk Lắk thông tin về vụ án phân bón giả và trộm cắp tại cơ sở thờ tự

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 15/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 6 bị can gồm: Võ Thị Kim Thúy, Dương Hồng Sơn, Đỗ Xuân Nam, Dương Văn Tuấn, Hồ Bá Đức và Võ Vũ Toại để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.

Hình ảnh phân bón giả được thu giữ. Ảnh Nguyễn Tuân

Cụ thể, Công an Đắk Lắk đã thu giữ gần 627 tấn phân bón giả cùng 957,6 tấn nguyên liệu, phân bón được sử dụng để sản xuất, pha trộn, đóng gói phân bón giả tại 5 công ty, trụ sở làm việc của các đối tượng và một số đại lý ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: các đối tượng đã lợi dụng sự chênh lệch về giá thành của những loại phân bón có cùng công thức, thành phần nhưng có nguồn gốc sản xuất khác nhau. Từ đó, các đối tượng nhập khẩu phân bón giá thấp từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc và Hà Lan sau đó thay đổi bao bì, nhãn mác, sử dụng tem nhãn phụ thể hiện sản phẩm có nguồn gốc từ Bỉ nhằm bán với giá cao hơn. Mức chênh lệch thu lợi được xác định trung bình khoảng 4.100 - 4.300 đồng/kg.

Từ 2025 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng được xác định đã xuất bán hơn 24.240 tấn phân bón mang nhãn xuất xứ Bỉ, với tổng trị giá trên 159 tỷ đồng. Trong đó, có khoảng 461 tấn có nguồn gốc từ Bỉ; hơn 23.000 tấn còn lại không có xuất xứ từ Bỉ nhưng được dán tem, nhãn thể hiện nguồn gốc Bỉ để đưa ra thị trường, với tổng trị giá trên 154,5 tỷ đồng.

Số hàng trên được bán cho khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và một số địa phương khác. Cơ quan điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, ngày 25/9, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Thanh Đẹp - Giám đốc Công ty TNHH SX XNK Con Ngựa Xanh để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.

Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, đại lý và cá nhân từng mua, nhập hoặc sử dụng phân bón của các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, cung cấp thông tin về thời gian mua hàng, số lượng, chủng loại, giá mua, người bán, địa điểm giao nhận cũng như tình trạng sử dụng, tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, cảnh báo không tiếp tay mua bán, tiêu thụ hoặc tẩu tán các sản phẩm bị xác định có dấu hiệu giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tại buổi họp báo, Đại tá Võ Duy Tuấn - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại Chùa Phước Vân (xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk). Cụ thể, đêm 16/2, lợi dụng thời điểm nhà chùa tập trung làm lễ tại Chính điện, các đối tượng đột nhập vào phòng ngủ của trụ trì, cạy phá tủ gỗ và lấy đi số tài sản có tổng trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng.

Sau xác minh, hệ thống camera tại chùa chỉ có một thiết bị nhưng không được lắp thẻ nhớ nên không ghi lại hình ảnh. Dấu vết, tài liệu thu thập tại hiện trường cũng rất hạn chế. Tuy nhiên, sau quá trình truy xét, ngày 15/8, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ 3 đối tượng gồm Hà Văn Yên, Ngô Văn Hòa và Nguyễn Thị Thanh.

Đại tá Võ Duy Tuấn - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công án tỉnh ĐắkLắk thông tin tại Hợp báo

Theo lời khai của các đối tượng, sáng 16/2, Thanh điều khiển xe Ford Ranger chở Yên và Hòa từ Gia Lai đến Chùa Phước Vân. Tại đây, Hòa đứng ngoài cảnh giới, còn Yên đột nhập vào chùa, cạy phá tủ gỗ và lấy toàn bộ số tài sản trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng. Sau đó cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường về Gia Lai.

Cơ quan điều tra xác định, Yên có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Hòa có 1 tiền án cùng về tội danh này. Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 17 vụ trộm cắp tại các chùa trên địa bàn Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi và Đồng Nai. Tổng giá trị tài sản nhóm đối tượng đã chiếm đoạt tại các cơ sở thờ tự được xác định trên 4 tỷ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị. Sau đó, nhóm đối tượng mua chiếc xe ô tô Ford.

Các vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.