Công an Đắk Lắk công bố triệt phá 2 vụ án lớn trên địa bàn

Phá đường dây sản xuất bán hơn 24.000 tấn phân bón giả

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh cho biết, vào cuối năm 2024, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng, các tỉnh Tây Nguyên và vùng phụ cận nói chung xuất hiện tình trạng sản xuất, mua bán phân bón giả nhằm thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng xấu đến năng suất cây trồng của người dân. Vụ việc được báo cáo lên lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk xác lập chuyên án đấu tranh.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì và trả lời phóng viên tại buổi họp báo.

Ngày 15/9/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can gồm: Võ Thị Kim Thúy (SN 1983, trú tại TP Hồ Chí Minh), Dương Hồng Sơn (SN 1980, trú tại TP Hồ Chí Minh), Đỗ Xuân Nam (SN 1989, trú tại phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Dương Văn Tuấn, Hồ Bá Đức và Võ Vũ Toại về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”. Ban chuyên án đã thu giữ gần 627 tấn phân bón giả và 957,6 tấn nguyên liệu, phân bón để sản xuất, pha trộn, đóng gói làm phân bón giả tại 5 công ty, trụ sở làm việc của các đối tượng và các đại lý ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh thông tin về việc triệt phá 2 vụ án tại buổi họp báo.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lợi dụng sự chênh lệch về giá thành của những loại phân bón có cùng công thức, thành phần nhưng được sản xuất tại các quốc gia khác nhau; lựa chọn nhập khẩu các loại phân bón có giá thành thấp hơn từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc và Hà Lan sau đó thay đổi bao bì, nhãn mác, sử dụng tem nhãn phụ để thể hiện sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ từ Bỉ có giá thành cao hơn nhằm hưởng chênh lệch (trung bình khoảng 4.100 - 4.300 đồng/kg).

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với các bị can trong vụ án.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: từ năm 2025 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng trong đường dây này đã xuất bán trên 24.240 tấn phân bón mang nhãn xuất xứ Bỉ với tổng trị giá trên 159 tỷ đồng. Trong đó, chỉ có 461 tấn là phân bón có nguồn gốc Bỉ, còn lại là phân bón không có xuất xứ từ Bỉ nhưng được dán tem, nhãn thể hiện xuất xứ từ Bỉ để xuất bán, với tổng trị giá trên 154,5 tỷ đồng cho khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại các tỉnh thành trên cả nước như: Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, TP Đồng Nai và Đồng Tháp, thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố đối với cặp vợ chồng Võ Thị Kim Thúy và Dương Hồng Sơn.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 25/9/2026, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Thanh Đẹp (SN 1979, là Giám đốc Công ty TNHH SX XNK Con Ngựa Xanh, có địa chỉ nhà xưởng 1A, đường số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, ấp 5, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”.

Quá trình điều tra xác định, Đỗ Xuân Nam được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Cùng tham gia đường dây có vợ chồng Võ Thị Kim Thúy và Dương Hồng Sơn cùng Dương Văn Tuấn, Phạm Thị Thanh Đẹp, Hồ Bá Đức và Võ Vũ Toại.

Hàng nghìn tấn phân bón giả được thu giữ tại một xưởng sản xuất của nhóm đối tượng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, đại lý và cá nhân đã từng mua, nhập hoặc sử dụng phân bón của các đơn vị sau: Công ty TNHH Phân bón Khánh Thư, Công ty TNHH Nông nghiệp Blue Zone, Công ty TNHH Eximfer Việt Nam và Công ty TNHH SX TM XNK Con Ngựa Xanh cần chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin về thời gian mua hàng, số lượng, chủng loại, giá mua, người bán, địa điểm giao nhận và tình trạng sử dụng, tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời bảo quản các tài liệu, chứng từ và mẫu sản phẩm còn lại (nếu có) để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu. Tuyệt đối không được tiếp tay mua bán, tiêu thụ, tẩu tán sản phẩm phân nở Bỉ giả về nguồn gốc xuất xứ của các công ty trên, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Một số sản phẩm phân bón giả được các đối tượng làm giả bao bì.

3 đối tượng chuyên đột nhập nhà chùa trộm tiền tỷ

Về vụ án trộm cắp tài sản tại các nhà chùa, thông tin cho biết, vào đêm 16, rạng sáng ngày 17/2/2026 (đúng vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), tại Chùa Phước Vân (thuộc thôn 23, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), kẻ gian đã đột nhập vào phòng ngủ của trụ trì nhà chùa cạy phá tủ gỗ, lấy đi tài sản có giá trị đặc biệt lớn, tổng trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng.

Chùa Phước Vân, nơi xảy ra vụ trộm.

Chùa Phước Vân nằm ở khu vực hẻo lánh, vụ án xảy ra vào đêm khuya vắng người, khi nhà chùa đang tập trung làm lễ cúng Giao thừa tại Chính điện. Hệ thống camera giám sát trong khuôn viên chùa chỉ có 1 chiếc nhưng lại không gắn thẻ nhớ nên không ghi nhận được bất kỳ hình ảnh nào, tài liệu chứng cứ ban đầu thu thập được rất ít. Nhóm đối tượng gây án hoạt động rất chuyên nghiệp, tính toán chuẩn bị kỹ lưỡng, khi gây án hoàn toàn không để lại dấu vết nào tại hiện trường.

Hình ảnh cửa chùa bị nhóm đối tượng cạy phá.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Đến ngày 15/8/2026, Cơ quan điều tra đã bắt giữ nhóm 3 đối tượng gây án, gồm: Hà Văn Yên (SN 1988, là đối tượng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”), Ngô Văn Hòa (SN 1989, có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”) và Nguyễn Thị Thanh (SN 1986, cả ba đối tượng cùng trú tại tỉnh Gia Lai).

Chiếc tủ gỗ bị cạy mà nhóm đối tượng lấy đi số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định: Vào sáng 16/02/2026, Nguyễn Thị Thanh điều khiển xe ô tô Ford Ranger chở Hà Văn Yên và Ngô Văn Hòa từ Gia Lai đến chùa Phước Vân. Khi đến nơi, Ngô Văn Hòa đứng ngoài cảnh giới, Hà Văn Yên đột nhập vào chùa, cạy phá tủ gỗ lấy trộm toàn bộ số tài sản trị giá 3,5 tỷ đồng. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe ô tô tẩu thoát về lại tỉnh Gia Lai qua tuyến Quốc lộ 14C. Sau đó, Yên dùng tiền trộm cắp được đi mua xe ô tô Ford Raptor.

Đối tượng Ngô Văn Hoà.

Đấu tranh mở rộng vụ án, các đối tượng khai nhận còn thực hiện 17 vụ trộm cắp tại các chùa khác trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Đồng Nai với tổng trị giá tài sản trộm cắp trên 4 tỷ đồng.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm, hiện Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra các vụ án, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương xử lý triệt để, nghiêm minh các đối tượng, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Video lực lượng Công an chặn bắt nhóm đối tượng trộm cắp tài sản trên đường bỏ trốn.

“Thông qua cuộc họp báo ngày hôm nay, Công an tỉnh Đắk Lắk mong muốn những thông tin trên được thông báo rộng rãi để người nhân dân và các tổ chức, cơ sở nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm, góp phần cùng lực lượng Công an bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên địa bàn”, Đại tá Võ Duy Tuấn nhấn mạnh.