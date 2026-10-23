Công an Đặc khu Phú Quý: Dựng 'lá chắn' ngăn chặn ma túy từ cửa biển

Là địa bàn biển đảo, mọi hoạt động giao thương, vận chuyển hành khách và hàng hóa kết nối Đặc khu Phú Quý với đất liền đều thông qua tuyến đường biển. Từng có thời gian an ninh trật tự (ANTT) trên hòn đảo tiền tiêu này không hẳn đã tuyệt đối an toàn. Tội phạm ma túy, cho vay lãi nặng, gây rối trật tự công cộng... vẫn xảy ra. Nguyên nhân, du lịch phát triển thu hút lượng lớn du khách, người lao động từ các địa phương khác đến làm ăn, sinh sống ngày càng đông đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT. Một số đối tượng đã tranh thủ mang theo những “sản phẩm du lịch độc hại” như ma túy ra đảo.

Một góc cảng tại Đặc khu Phú Quý , trọng điểm được lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ.

Công an huyện Phú Quý (cũ - năm 2024) đã từng bắt quả tang một nhóm đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép, thu giữ 2 gói ma túy dạng Ketamin. Các đối tượng bị bắt giữ là người ngoài địa phương. Các đối tượng đem ma túy từ đất liền ra, thuê khách sạn, nhà nghỉ, tổ chức sử dụng ma túy tập thể. Có đối tượng tìm cách móc nối với người trên đảo để lập “căn cứ địa”. Tuy nhiên, Công an Phú Quý nhanh chóng khám phá, ngăn chặn không cho ma túy có cơ hội “bén rễ” trên hòn đảo tiền tiêu này.

Để Phú Quý “không ma túy” giai đoạn 2026 – 2030, theo nghị quyết và chỉ thị của Đảng ủy và chính quyền Đặc khu Phú Quý về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Công an Đặc khu Phú Quý đã chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý, cùng các lực lượng chức năng khác dựng lên “lá chắn”, quyết ngăn chặn ma túy ngay từ cửa biển. Tính từ thời điểm 1/7/2025 đến nay, Đặc khu Phú Quý "sạch" ma túy.

Cán bộ Công an Đặc khu Phú Quý làm việc với đại diện một cơ sở lưu trú.

Nhận diện rõ nguy cơ một số đối tượng có thể lợi dụng tuyến vận tải đường biển ra đảo du lịch, nghỉ dưỡng… để tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, Công an Đặc khu Phú Quý đã tập trung siết chặt công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú, quản lý cơ sở lưu trú. Lực lượng chức năng đã tổ chức cho các cơ sở lưu trú và nhà trọ trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Công tác quản lý, răn đe đối với các trường hợp có tiền án, tiền sự, đối tượng có nguy cơ cao liên quan đến ma túy được thực hiện chặt chẽ.

Lực lượng Công an và Biên phòng cũng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực cảng, bến bãi; quản lý chặt chẽ các phương tiện đường thủy có khả năng bị lợi dụng để vận chuyển trái phép chất ma túy, vật liệu nổ. Đồng thời, Công an Đặc khu đã chủ động triển khai các đợt xét nghiệm ma túy đột xuất tại các điểm có nguy cơ phức tạp, tập trung vào người từ địa phương khác đến tạm trú.

Cán bộ Công an đến từng hộ kinh doanh hướng dẫn công tác quản lý lưu trú và khai báo tạm trú.

Ngoài ra, Công an Đặc khu Phú Quý còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường ngay từ cơ sở; tập trung tuyên truyền sâu rộng đến thanh thiếu niên, người kinh doanh dịch vụ du lịch, chủ nhà trọ, thuyền viên và những người thường xuyên tiếp xúc với du khách đồng thời ký cam kết “nói không với tội phạm và tệ nạn ma túy”.

Cán bộ Công an kiểm tra nơi neo đậu của các tàu thuyền.

Trung tá Nguyễn Phúc Thùy, Trưởng Công an Đặc khu Phú Quý cho biết, Công an đã chủ động phối hợp với Biên phòng và chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác phòng ngừa, tuyệt đối không để các đối tượng ma túy giả danh du khách để hoạt động. Để duy trì vững chắc kết quả này, toàn lực lượng quán triệt sâu sắc tinh thần "Quyết tâm cao, nỗ lực hơn, hành động thường xuyên, liên tục, quyết liệt”.

Theo Trung tá Nguyễn Phúc Thùy, ma túy vào Phú Quý không chỉ qua các ngả “chính ngạch” mà nó còn thẩm lậu từ biển vào bằng những gói, kiện hàng trôi dạt. Công an Đặc khu Phú Quý cùng lực lượng an ninh trật tự tại sở đã tăng cường kiểm tra, rà soát những địa điểm, nhất là những nơi thường xuất hiện các “vật thể lạ” để kịp thời xử lý.

Ông Cao Khắc Bình, Thuyền trưởng tàu Chấn Kha.

Ông Cao Khắc Bình, Thuyền trưởng tàu vận tải Chấn Kha chia sẻ: “Công tác quản lý hành khách và hành lý mang theo trên các chuyến tàu luôn được đội ngũ thuyền viên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng kiểm tra thường xuyên. Việc chủ động kiểm soát ngay từ khi tàu rời bến không chỉ góp phần giữ gìn Phú Quý “không ma túy” mà còn tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện, giúp du khách an tâm khi đến với đảo”.

Xây dựng địa bàn “không ma túy” không chỉ nhằm đấu tranh ngăn chặn tội phạm, mà còn bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giữ gìn hình ảnh Đặc khu Phú Quý an toàn, văn minh.