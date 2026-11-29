Tại tỉnh Quảng Ngãi:

Trong ngày 29/11, nước lũ bắt đầu rút dần ở nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng Công an các địa phương tranh thủ nước rút đến đâu đã hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh đến đó, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Công an xã Thiện Tín giúp người dân dọn dẹp bùn đất sau mưa lũ. Ảnh: CAX

Tại vùng “rốn lũ” xã Thiện Tín, theo báo cáo nhanh của UBND xã, đợt mưa lũ từ ngày 27/11 đến nay đã khiến 213 nhà dân bị ngập sâu từ 0,7-1,5m, hơn 2.400 hộ dân bị cô lập; nhiều tuyến giao thông bị ngập, chia cắt. Địa phương đã huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tại chỗ tham gia ứng phó, sơ tán 273 người đến nơi an toàn. Nhờ chủ động công tác ứng phó nên tại xã Thiện Tín không có thiệt hại về người.

Trong sáng 29/11, khi mực nước tại một số khu vực trên địa bàn xã Thiện Tín bắt đầu rút, tranh thủ thời tiết thuận lợi, lực lượng Công an xã đã phối hợp các lực lượng chức năng tại địa phương cùng đông đảo bà con nhân dân khẩn trương ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bùn đất tại các khu vực bị ngập lụt.

Công an xã Thiện Tín tham gia dọn vệ sinh trên các tuyến đường sau khi lũ rút.

Các lực lượng đã tích cực hỗ trợ dọn dẹp tại các điểm trường bị ngập lụt, sân trường, thu gom bùn đất, rác thải; đồng thời đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng để hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, di chuyển đồ đạc, khắc phục những thiệt hại sau khi nước rút, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh sau mưa lũ.

Cũng trong ngày 29/11, sau khi nước lũ trên sông Trà Câu rút, Công an phường Trà Câu đã nhanh chóng cử lực lượng tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả mưa lũ. Các lực lượng cùng người dân địa phương tích cực thu gom rác thải, bùn đất, vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, các khu vực công cộng và Trường Tiểu học Văn Thuận, góp phần khôi phục môi trường sạch đẹp, đảm bảo điều kiện sinh hoạt và học tập sau lũ.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi giăng dây cảnh báo tại điểm sạt lở Km6 tuyến ĐH77 đoạn qua xã Sơn Hà.

Liên quan đến tình trạng sạt lở tại Km6 tuyến ĐH77 đoạn qua xã Sơn Hà, trong sáng 29/11, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức giăng dây, đặt cảnh báo điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp chính quyền xã Sơn Hà huy động phương tiện cơ giới thu dọn đất đá sạt lở.

Tại TP Đà Nẵng:

Do nước sông Tam Kỳ trong ngày 29/11 vẫn còn ở mức cao, dưới báo động 3 đã gây tình trạng ngập lụt cục bộ tại nhiều tuyến đường và khu vực trũng thấp, ven sông thuộc các phường Tam Kỳ, Quảng Phú.

Khu vực ngập sâu tại tổ dân phố Tứ Bàn, phường Tam Kỳ.

Lực lượng Công an các phường trên đã tổ chức ứng trực, sẵn sàng phương tiện, nhân lực để giúp đỡ người dân ứng phó khi có tình huống phát sinh; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở triển khai giăng dây, đặt biển cảnh báo, lập rào chắn tại các đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc điểm nguy hiểm.

Theo báo cáo cập nhật của UBND phường Quảng Phú đến trưa 29/11, trên địa bàn phường ghi nhận có 275 hộ dân tại 8 tổ dân phố bị ngập lụt. Trong đó, Tổ dân phố Phú Ân và Tam Phú có số hộ bị ngập nhiều, cần tiếp tục quan tâm theo dõi, nắm chắc tình hình và có phương án hỗ trợ phù hợp. Đặc biệt, ưu tiên bảo đảm an toàn đối với người cao tuổi, người neo đơn, trẻ em và các hộ nằm trong khu vực ngập sâu, chủ động phương án sơ tán, di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết.

Bên cạnh đó, mực nước tại một số tuyến đường trên địa bàn phường Quảng Phú còn ngập sâu, có vị trí ngập trên 1m hoặc ngập hoàn toàn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến việc tiếp cận, hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

Công an phường Quảng Phú giăng dây cảnh báo tại khu vực ngập sâu trong sáng 29/11.

Để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của người dân, chính quyền địa phương và cơ quan Công an đề nghị người dân lưu ý kê cao đồ đạc, bảo quản giấy tờ tùy thân; chủ động sơ tán khỏi khu vực trũng thấp, nguy cơ sạt lở khi có yêu cầu hoặc nước dâng nhanh; kiểm tra, ngắt nguồn điện ở khu vực dễ ngập; tránh xa dây điện rơi, trụ điện và khu vực ngập nước. Đặc biệt, người dân cần tuân thủ hướng dẫn phân luồng, không tự ý tháo dỡ dây, rào chắn cảnh báo; không đi lại, vớt củi hay đánh bắt thủy sản tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết.