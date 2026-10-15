Công an Đà Nẵng và ngành Đường sắt phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự

Đại tá Trần Minh Nguyên, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho hay, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Công an TP với Tiểu ban ANTT đường sắt khu vực Đà Nẵng và các đơn vị thuộc ngành Đường sắt đã được quan tâm triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực, thiết thực.

Đại tá Trần Minh Nguyên, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cùng ông Vũ Thanh Bình, Trưởng tiểu ban ANTT đường sắt khu vực Đà Nẵng, Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình ký kết quy chế phối hợp đảm bảo công tác an ninh trật tự.

Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo đại tá Nguyên, Đà Nẵng là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội lớn nhất khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, sở hữu hệ thống giao thông huyết mạch, trong đó đường sắt đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống dân sinh, hoạt động vận tải, du lịch, kết nối địa phương... để phát triển kinh tế.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích trong công tác phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt.

Hoạt động đường sắt trên địa bàn liên quan đến nhiều lĩnh vực, địa bàn và đối tượng, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của công an TP. Hiện nay, tình hình an ninh, trật tự và an toàn hoạt động đường sắt vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro: nguy cơ lợi dụng cơ sở vật chất, hạ tầng, phương tiện, hệ thống thông tin và các lĩnh vực liên quan hoạt động đường sắt để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật...

Trước tình hình trên, việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an thành phố Đà Nẵng và Tiểu ban ANTT đường sắt khu vực Đà Nẵng hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng.

Đại tá Trần Minh Nguyên yêu cầu, để quy chế đi vào thực chất, cả 2 đơn vị cần tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, việc chỉ đạo và quán triệt phải cụ thể hóa quy chế theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả", tránh hình thức.

Hai đơn vị cần duy trì, thường xuyên trao đổi, nắm tình hình từ sớm, từ xa ngay từ cơ sở; chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời. Cùng với đó, các lực lượng cần rà soát, nhận diện nguy cơ; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bí mật nhà nước, PCCC, hạ tầng và trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công an cơ sở phối hợp tuyên truyền pháp luật cho nhân dân và người lao động ngành đường sắt; nhân rộng các mô hình hiệu quả. Định kỳ sơ kết, khen thưởng, tháo gỡ khó khăn và đề xuất điều chỉnh Quy chế phù hợp thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị.

Ông Vũ Thanh Bình, Trưởng Tiểu ban ANTT đường sắt khu vực Đà Nẵng, Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình cho biết, trên cơ sở quy chế phối hợp, Công an TP Đà Nẵng và Tiểu ban ANTT đường sắt khu vực Đà Nẵng đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch xác định nội dung và trách nhiệm phối hợp của 2 cơ quan.

Hai đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến tình hình ANTT lĩnh vực đường sắt, kịp thời nắm bắt và phát hiện các vấn đề nổi bật, nhất là hoạt động xâm phạm an ninh, an toàn hệ thống hạ tầng đường sắt, đảm bảo TTATGT đường sắt...

Việc ký kết Quy chế phối hợp mới là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị tiếp tục xác định rõ trách nhiệm, tăng cường trao đổi thông tin, chủ động phối hợp và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn thành phố.

Báo cáo thêm tại hội nghị, ông Hà Vũ Dũng, Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính, Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình cho biết, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM qua địa bàn TP Đà Nẵng dài 131,65km (từ Km 766+400 - Km 898+050), qua 25 xã, phường, trong đó có 13 ga. Trên tuyến có 93 đường ngang (trong đó 52 đường ngang có gác chắn, 40 đường ngang cảnh báo tự động và 1 đường ngang phòng vệ biển báo) và 47 lối đi tự mở. Theo báo cáo, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra 36 vụ TNGT đường sắt, làm chết 20 người, bị thương 18 người. Ngoài ra, có 21 vụ ném đất, đá lên tàu; xảy ra 2 vụ việc vi phạm hành hung gây thương tích cho nhân viên gác chắn; 8 vụ việc kẻ gian trộm cắp vật tư thiết bị phụ kiện đường sắt.