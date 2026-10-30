Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng qua tiền điện tử USDT

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt các quyết định đối với Chu Đức Ánh (áo đen) và Nguyễn Trung Hiếu (ngoài cùng bên trái).

Theo Cơ quan ANĐT, vụ án bắt đầu từ đơn trình báo của bà N.T.N. (1976, trú xã Đại Lộc, Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Tiếp nhận nguồn tin do Phòng An ninh mạng- Công an TP Đà Nẵng chuyển đến, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, truy vết các giao dịch liên quan.

Thủ đoạn của các đối tượng là dụ dỗ bị hại đăng ký tài khoản trên các trang web “Therealreal.cc” và “tiffa.tiffyfd.com”, sau đó thực hiện những nhiệm vụ thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng. Để tạo lòng tin cho các bị hại, thời gian đầu, các đối tượng đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận, khiến bị hại tin rằng đây là công việc trực tuyến có thể kiếm thêm thu nhập. Khi nạn nhân đã tham gia, các đối tượng yêu cầu chuyển những khoản tiền lớn hơn vào các tài khoản chỉ định.

Ngoài bà N., một trường hợp khác là bà N.T.A. (1970, trú phường An Hải, Đà Nẵng) cũng bị các đối tượng dẫn dụ bằng thủ đoạn “thanh toán nhầm đơn hàng COD”. Sau đó, nạn nhân được yêu cầu truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu. Những thao tác tưởng chừng đơn giản này có thể khiến người dùng đối mặt với nguy cơ lộ thông tin bảo mật, mất quyền kiểm soát tài khoản hoặc bị chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng không giữ nguyên trong một tài khoản mà chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm gây khó khăn cho việc truy vết. Tiếp đó, tiền được sử dụng để mua USDT trên các sàn giao dịch tiền điện tử Binance, OKX rồi chuyển vào các ví điện tử do những đối tượng liên quan quản lý.

Căn cứ kết quả truy vết dòng tiền, ngày 28-7-2026, Cơ quan ANĐT đã khởi tố 3 bị can, gồm: Chu Đức Anh (1985), Đặng Thị Hải (1987) và Nguyễn Trung Hiếu (2002, cùng trú TP Hà Nội) về hành vi: “Rửa tiền”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng liên lạc với nhau qua ứng dụng Telegram, sau đó sang Campuchia gặp các đối tượng người Trung Quốc điều hành sòng bạc và tổ chức hoạt động lừa đảo. Tại đây, các bên thống nhất phương thức luân chuyển, chuyển đổi tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo thông qua việc mua bán USDT nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Để phục vụ hoạt động giao dịch, Đặng Thị Hải thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm vỏ bọc. Tiền do các bị hại chuyển đến được đưa vào tài khoản của Hiếu, sau đó chuyển cho những người bán USDT. Số tiền điện tử mua được tiếp tục chuyển vào các ví do những đối tượng người Trung Quốc quản lý.

Theo thông tin điều tra, tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức này khoảng 700 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, những đầu mối mua bán tiền điện tử và các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời mời kiếm tiền trực tuyến dễ dàng, không để lòng tham lợi nhuận hoặc tâm lý chủ quan khiến bản thân trở thành nạn nhân của tội phạm. Chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, kiểm tra kỹ mọi yêu cầu giao dịch và kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường là những biện pháp quan trọng góp phần ngăn chặn tội phạm lừa đảo, rửa tiền trên không gian mạng.