Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng qua đổi tiền điện tử USDT

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Chu Đức Anh (áo đen) và một đối tượng khác liên quan (ngoài cùng bên trái). Ảnh: B.NAM

Các bị can Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội), Chu Đức Ánh (sinh năm 1975) và Vũ Thị Thanh (sinh năm 1978, cùng trú phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội) được xác định là đồng phạm với nhóm bị can đã bị khởi tố vào cuối tháng 7/2026.

Theo cơ quan điều tra, vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của bà N.T.N. (sinh năm 1976, trú xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng) bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Các đối tượng đã dụ dỗ nạn nhân thanh toán đơn hàng trên các trang web giả mạo để nhận hoa hồng, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Một nạn nhân khác là bà N.T.A. (sinh năm 1970, trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) cũng bị lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự.

Quá trình điều tra cho thấy, nhóm đối tượng liên lạc qua ứng dụng Telegram, kết nối với các đối tượng người Trung Quốc điều hành sòng bạc tại Campuchia.

Để che giấu nguồn gốc số tiền chiếm đoạt, chúng sử dụng pháp nhân công ty vỏ bọc, luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng và mua tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch Binance, OKX. Tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua thủ đoạn này ước tính khoảng 700 tỷ đồng.

Công an thành phố khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời kiếm tiền trực tuyến dễ dàng, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường nhằm ngăn chặn tội phạm lừa đảo, rửa tiền trên không gian mạng.