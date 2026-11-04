Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính qua ứng dụng LB-Pro, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền dưới hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán

Ngày 4/11/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (sinh năm 1977, trú tại thành phố Đà Nẵng) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú TP Đà Nẵng), Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú tỉnh Quảng Trị) về tội "Rửa tiền"; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Lan Nhi.

Phòng An ninh mạng phối hợp Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, đấu tranh, làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền hoạt động thông qua ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro, có sự câu kết giữa các đối tượng trong nước và người nước ngoài.

Đối tượng Phan Tuấn Anh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng phát hiện Phan Tuấn Anh có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền dưới hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán thông qua ứng dụng LB-Pro.

Kết quả xác minh bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên đến hơn 100 tỷ đồng; riêng các bị hại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp gỡ một đối tượng người nước ngoài. Sau đó, các đối tượng bàn bạc, thống nhất phương thức tổ chức lừa đảo thông qua việc thành lập các công ty "bình phong", mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro.

Các đối tượng sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử để tạo dựng vỏ bọc hợp pháp, xây dựng lòng tin, từng bước dụ dỗ người dân tham gia đầu tư và chuyển tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định.

Sau khi tiếp nhận tiền, các đối tượng nhanh chóng tổ chức luân chuyển, chuyển đổi từ tiền Việt Nam đồng sang tiền điện tử USDT, rồi chuyển đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền, gây khó khăn cho công tác truy vết, điều tra.

Cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định với các đối tượng Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh và Nguyễn Thị Kiều. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Mở nhiều tài khoản ngân hàng, quản lý các công ty "ma"

Để thực hiện kế hoạch, Phan Tuấn Anh câu kết với một số đối tượng trong nước, gồm Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Trần Quốc Anh... tham gia thành lập, quản lý các công ty "ma", mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển tiền chiếm đoạt của các bị hại.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ ngày 1/8/2023 đến ngày 25/8/2023, Phan Tuấn Anh cùng các đối tượng đã trực tiếp sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý đầu tư LB để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng cho các đối tượng khác mua tiền điện tử USDT và chuyển cho đối tượng người nước ngoài.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, với nhiều đối tượng tham gia, hoạt động trên nhiều địa bàn và có yếu tố nước ngoài, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chỉ đạo phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra xây dựng kế hoạch đấu tranh.

Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, lực lượng Công an triển khai 7 tổ công tác, đồng loạt tiến hành các hoạt động đấu tranh, xác minh đối với các đối tượng liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng trong đường dây. Các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân, đồng thời giao nộp các đồ vật, tài liệu có liên quan.

Kết quả xác minh, lời khai và dữ liệu điện tử được trích xuất cơ bản phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra. Cùng với việc làm rõ hành vi của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ tang vật thu giữ gồm 1 xe ô tô, 1 máy tính xách tay và 5 điện thoại di động để phục vụ công tác xác minh, điều tra, làm rõ vụ án.

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH hợp nhất Bộ luật Hình sự quy định Điều 174 - Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau: 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ[96]. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; d) Tái phạm nguy hiểm; đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Điều 324 - Tội rửa tiền: 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có; b) Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác; c) Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó; d) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; c) Phạm tội 2 lần trở lên; d) Có tính chất chuyên nghiệp; đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; e) Tiền, tài sản phạm tội trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; g) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; h) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: a) Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500.000.000 đồng trở lên; b) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia. 4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng; b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng; c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 10.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm; d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm.