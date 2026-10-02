Công an Đà Nẵng triệt phá chuyên án mua bán người dưới 16 tuổi

Ba đối tượng trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi bị bắt tạm giam. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa phá thành công chuyên án, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quốc Vũ (sinh năm 1996, trú thôn Văn Thạch, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng), Huỳnh Thị Phong (sinh năm 1995, trú thôn Cẩm Khê, xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Phu (sinh năm 1987, trú xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện một số tụ điểm karaoke tại các khu vực Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành thường xuyên tuyển dụng nhân viên nữ phục vụ khách đến hát.

Đáng chú ý, giữa các tụ điểm có tình trạng trao đổi, chuyển nhượng nhân viên nữ cho nhau. Nhận định hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Mua bán người”, Phòng Cảnh sát hình sự chủ động phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các xã, phường liên quan rà soát, quản lý chặt các tụ điểm karaoke trên địa bàn.

Qua rà soát, Đặng Quốc Vũ nổi lên với vai trò chăn dắt, quản lý, điều hành nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke khu vực xã Núi Thành. Theo tài liệu thu thập được, đối với những nhân viên nữ không nghe lời, không phục vụ khách, Vũ chuyển giao cho các đối tượng khác cùng làm nghề quản lý nhân viên nữ phục vụ quán karaoke hoặc chủ cơ sở karaoke để cấn trừ nợ.

Sau thời gian khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ thủ đoạn sang tay, chuyển giao nhân viên nhằm đối phó với lực lượng Công an, ngày 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng Công an xã thành lập 5 tổ công tác, đồng loạt triển khai phá án. Các tổ công tác đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan; đồng thời giải cứu thành công 8 bé gái dưới 16 tuổi, trong đó 3 cháu là nạn nhân bị mua bán, 5 cháu bị dụ dỗ, lôi kéo làm tiếp viên phục vụ quán karaoke.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, ngày 10/9, Đặng Quốc Vũ tiếp nhận cháu V.T.T (sinh năm 2011) để làm nhân viên phục vụ các quán karaoke khu vực xã Núi Thành. Ngày 20/9, Vũ chuyển giao cháu V.T.V cho đối tượng Huỳnh Thị Phong - là người quản lý quán karaoke Ken tại xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng. Phong thanh toán cho Vũ số tiền 4.700.000 đồng rồi đưa V.T.V về quán karaoke Ken làm việc.

Với phương thức tương tự, vào tháng 6/2026, Vũ bỏ ra 15 triệu đồng để tiếp nhận từ Nguyễn Văn Phu hai cháu Đ.T.N (sinh năm 2011) và Đ.T.M.T (sinh năm 2013) cùng quê tỉnh Quảng Ngãi) về làm nhân viên phục vụ karaoke. Phu cũng là người chăn dắt, điều hành nhân viên phục vụ tại các quán karaoke ở Quảng Ngãi.

Trong quá trình phá án, lực lượng Cảnh sát hình sự kiểm tra căn nhà Vũ thuê của ông M.B.T tại thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành và phát hiện tại đây có 8 trường hợp bị Vũ lôi kéo, dụ dỗ làm nhân viên phục vụ quán karaoke, gồm 5 cháu dưới 16 tuổi và 3 cháu từ 16 đến dưới 18 tuổi.

Qua đấu tranh, lực lượng Cảnh sát hình sự xác định 3 cháu dưới 16 tuổi là nạn nhân bị mua bán; đồng thời phát hiện, giải cứu 5 cháu dưới 16 tuổi, 3 cháu từ 16 đến dưới 18 tuổi bị dụ dỗ, lôi kéo làm nhân viên phục vụ quán karaoke.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Triệt phá thành công chuyên án này, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng bóc gỡ đường dây mua bán người liên tỉnh, giải cứu kịp thời 8 bé gái dưới 16 tuổi khỏi chiêu trò dụ dỗ, cấn trừ nợ và chuyển giao làm "nhân viên karaoke". Từ vụ án này, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo các gia đình cần nâng cao cảnh giác, quản lý chặt chẽ con em ở lứa tuổi vị thành niên trước những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao". Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, gia đình cần kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an để phối hợp ngăn chặn.