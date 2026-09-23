Công an Đà Nẵng trao trả đồng hồ Rolex trị giá 1,6 tỷ đồng

Ngày 23/9, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, vừa hoàn tất thủ tục trao trả chiếc đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona 126508-0004 cho ông Long Jianming, quốc tịch Trung Quốc.

Trước đó, trong ca trực ngày 17/9, Thượng sĩ Nguyễn Đức Hoàng phát hiện chiếc đồng hồ bị bỏ quên tại khu vực soi chiếu. Thay vì để tài sản được xử lý theo quy trình thông thường rồi chờ hành khách quay lại, Thượng sĩ Hoàng lập tức báo cáo chỉ huy để tổ chức xác minh.

Từ hình ảnh camera và thông tin hành trình, lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng hành khách đã để quên tài sản. Khoảng 30 phút sau, ông Long Jianming được xác định là chủ nhân chiếc đồng hồ và đang là hành khách trên chuyến bay từ Đà Nẵng đi Kuala Lumpur (Malaysia).

Đồng hồ Rolex 1,6 tỷ đồng được trao trả cho hành khách trước giờ chuyến bay khởi hành. (Ảnh: CA)

Thời gian lúc này trở nên đặc biệt quan trọng bởi chuyến bay sắp khởi hành. Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng nhanh chóng liên hệ với hành khách, hoàn tất các thủ tục cần thiết và trao trả chiếc đồng hồ trước khi ông Long Jianming lên máy bay.

Theo thông tin do hành khách cung cấp, chiếc Rolex Cosmograph Daytona 126508-0004 có giá niêm yết hơn 55.000 USD, tương đương khoảng 1,6 tỷ đồng.

Nhận lại tài sản, ông Long Jianming bày tỏ sự cảm kích trước việc lực lượng Công an đã nhanh chóng xác minh và hỗ trợ trao trả chiếc đồng hồ.

Việc trao trả chiếc Rolex nói trên không phải trường hợp duy nhất được Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng xử lý trong thời gian gần đây.

Ngày 16/9, Thượng úy Phan Minh Khoa trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện một ba lô hành khách bỏ quên. Bên trong có một máy tính MacBook, 3,8 triệu đồng, 6,5 chỉ vàng cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Sau khi xác minh, toàn bộ tài sản được trao trả đầy đủ cho người bỏ quên.

Cũng trong ngày này, Đội Kiểm soát an ninh quốc nội phát hiện và phối hợp trao trả tài sản do 2 hành khách bỏ quên, tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Những trường hợp trên cho thấy tại một nơi có lưu lượng hành khách lớn như sân bay, việc phát hiện và xử lý kịp thời tài sản bỏ quên không chỉ giúp người mất tài sản giảm bớt lo lắng, mà còn đòi hỏi sự cẩn trọng, phối hợp nhanh chóng của lực lượng làm nhiệm vụ.

Với những hành khách đang vội vã cho một chuyến bay, đôi khi chỉ một món đồ bỏ quên cũng có thể trở thành sự cố đáng nhớ. Việc được nhận lại tài sản ngay trước giờ khởi hành, vì thế, không chỉ là sự may mắn của người bỏ quên mà còn là kết quả của một quy trình xử lý nhanh, chính xác và trách nhiệm.