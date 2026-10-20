Công an Đà Nẵng tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến người nước ngoài tử vong

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra, xác minh vụ việc “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra tại giao lộ Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Đức Thuận, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng vào ngày 24/9/2026, khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CA)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h45 ngày 24/9, anh Nikitin Aleksel (SN 2003, quốc tịch Nga; tạm trú tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) điều khiển mô tô mang BKS 43C1-807.91 lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ phường Sơn Trà đi phường Hội An.

Khi đến giao lộ Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Đức Thuận, xe mô tô do anh Nikitin Aleksel cầm lái xảy ra va chạm với mô tô mang BKS 73E1-125.63 do anh L.T.C. (SN 1987, trú tại phường Ngũ Hành Sơn) điều khiển, đang chuyển hướng rẽ trái từ đường Nguyễn Đức Thuận sang đường Võ Nguyên Giáp. Vụ va chạm khiến Nikitin Aleksel tử vong.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, giải quyết vụ việc khách quan, đúng quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị những người trực tiếp chứng kiến hoặc biết thông tin liên quan đến vụ tai nạn; người có phương tiện được trang bị camera hành trình hoặc có camera ghi lại diễn biến vụ việc thì cung cấp thông tin, hình ảnh, video cho cơ quan công an.

Thông tin cung cấp xin gửi về Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng; hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Hoàng Nam qua số điện thoại: 0766.638.638.