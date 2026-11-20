Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang xác minh vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 22/10/2026, tại trước số nhà 746 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, anh Đoàn Phan Công Huấn (SN 2005, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển xe mô tô Honda Air Blade màu đen, BKS 43G1-54252, lưu thông trên đường Trần Cao Vân theo hướng từ Hải Châu về Hòa Khánh. Khi đến địa điểm trên, xe mô tô tông vào trụ điện. Hậu quả, anh Huấn tử vong tại hiện trường, phương tiện bị hư hỏng.

Nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Công an cung cấp).

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ việc khách quan, đúng quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị những ai trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn hoặc có dữ liệu camera hành trình ghi nhận diễn biến vụ việc, vui lòng cung cấp thông tin cho cơ quan công an.

Thông tin gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (qua Công an phường Thanh Khê, địa chỉ: số 495 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) hoặc liên hệ Điều tra viên Lê Hoàng Hải, số điện thoại: 0935.400.855.

Cơ quan công an rất mong nhận được sự phối hợp, cung cấp thông tin của người dân.