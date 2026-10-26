Công an Đà Nẵng tìm chủ phương tiện giao thông

Cụ thể, lúc 5 giờ 15 phút ngày 24-9-2026, anh Nguyễn Phú Cường (2008, trú tại K128 Nguyễn Văn Linh, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) điểu khiển xe mô tô BKS 43C1-753.05 chở theo sau là anh Lê Nguyễn Đông Quân (2008, trú tại K180 Nguyễn Duy Trinh, phương Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) chạy trên đường 2 Tháng 9 hướng từ Xô Viết Nghệ Tĩnh về hướng đường Duy Tân.

Khi đến giao lộ đường 2 Tháng 9 - Phan Đăng Lưu (phường Hoà Cường, TP Đà Nẵng) thì va chạm với xe ô tô con loại 5 chỗ BKS 75H-028.59 do anh Hoàng Trung Phong (1998, trú tại Phong Phú, Phong Điền, TP Huế) điều khiển chạy hướng ngược lại và chuyển hướng sang trái để vào đường Phan Đăng Lưu.

Hậu quả, anh Lê Nguyễn Đông Quân tử vong tại bệnh viện, Nguyễn Phú Cường bị thương nặng và không nhớ về nguồn gốc phương tiện là xe mô tô 43C1-753.05.

Qua kiểm tra xác minh, cơ quan chức năng xác định: xe mô tô BKS 43C1-753.05 đứng tên Trần Hải Trung (trú kiệt 72 Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng), năm 2023 đã bán cho tiệm cầm đồ Kim Linh (Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng) nhưng đến nay không còn thông tin người mua.

Vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo cá nhân là chủ sở phương tiện xe mô tô nêu trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng hoặc trực tiếp qua số điện thoại 0911.383.666 (Điều tra viên Lê Thị Quốc Thương) để làm việc và nhận lại tài sản theo quy định.

Đ.A