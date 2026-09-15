Công an Đà Nẵng thực tập cứu người trong tình huống lũ lớn

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng tổ chức thực tập thực binh phương án cứu nạn

Chiều 15-9, tại khu vực Hồ Quốc Thành - đường Phạm Hùng (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng tổ chức thực tập thực binh phương án cứu nạn, cứu hộ xử lý tình huống mưa, bão, lũ lụt, sạt lở đất và thiên tai.

Tình huống giả định đặt ra trong điều kiện bão, lũ kéo dài, lượng mưa vượt 300mm, nhiều khu vực ngập sâu, hồ đập thủy lợi xả tràn. Nước lũ dâng nhanh khiến khoảng 10 người dân khu vực hạ lưu bị cô lập, xuồng máy và ca-nô không thể tiếp cận.

Trong quá trình đưa người dân đến nơi an toàn bằng 2 xuồng composite của lực lượng dân sự, khi cách bờ khoảng 100m, xuồng bị sóng đánh lật, khiến 14 người bị nước cuốn trôi, trong đó 2 người không mặc áo phao.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động xe chỉ huy, xe cứu thương, phương tiện chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cán bộ chiến sĩ lắp đặt súng bắn dây, bắn dây mồi về phía những người cô lập

Sau khi dây mồi được bắn xong, lực lượng tiếp tục thiết lập hệ thống ròng rọc để đưa người qua vùng nước xiết

Lực lượng sử dụng dây mồi thiết lập hệ thống ròng rọc vượt sông để tiếp cận, đưa người bị cô lập vào bờ; đồng thời triển khai xuồng 15HP và lực lượng lặn chuyên dụng tìm kiếm, vớt các nạn nhân bị nước cuốn, sơ cứu, hô hấp nhân tạo và tìm kiếm người mất tích.

Theo Trung tá Nguyễn Huy Linh, Đội trưởng Đội Cảnh sát CC&CNCH, cuộc thực tập nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống, khả năng phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với các lực lượng liên quan, đồng thời kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện khi xảy ra sự cố, tai nạn quy mô lớn, diễn biến phức tạp.

Lực lượng chức năng đu dây, tiếp cận khu vực cô lập

Sử dụng biện pháp vượt xuyên để tiếp cận các nạn nhân

Các nạn nhân được đưa lên bờ bằnghệ thống dây và ròng rọc trên đội hình vượt sông

Nạn nhân được đưa vào bờ, bàn giao cho tổ y tế sơ cấp cứu

Đại úy Võ Thuận, Đội Cảnh sát CC&CNCH, cho biết trong thực tế, nhiều trường hợp nạn nhân mắc kẹt tại khu vực tàu, thuyền, ca-nô không thể tiếp cận. Do đó, cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên huấn luyện kỹ năng vượt dây, tiếp cận người bị nạn và sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Trung tá Lê Văn Lưu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ở tình huống thứ 2, xuồng composite chở các nạn nhân bị lật khi còn cách bờ khoảng 100m

Lực lượng cứu nạn lập tức tiếp cận, sử dụng phao, gậy đưa các nạn nhân lên xuồng

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông huy động "người nhái" tham gia lặn tìm kiếm người bị nạn

“Buổi thực tập nhằm nâng cao năng lực ứng phó của từng cán bộ, chiến sĩ, rèn luyện kỹ năng cứu người và xử lý tình huống ở các môi trường nguy hiểm, đặc biệt là môi trường nước chảy xiết, các khu vực bị cô lập. Hai tình huống giả định hôm nay rất sát với thực tế mà lực lượng thường xuyên gặp phải khi làm nhiệm vụ”, Trung tá Lê Văn Lưu nói.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, trong tháng 9, các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực trên địa bàn cũng phối hợp UBND cấp xã tổ chức thực tập thực binh xử lý các tình huống sạt lở đất đá, tai nạn giao thông, qua đó chủ động ứng phó khi xảy ra thiên tai, sự cố.