Công an Đà Nẵng thông tin vụ người phụ nữ cầm vật dài đuổi đánh đàn ông trên phố

Ngày 9/11, Công an phường An Hải, TP Đà Nẵng đã có thông tin liên quan vụ việc xảy ra tại đường Trần Hưng Đạo.

Hình ảnh cắt từ clip vụ việc. Ảnh: CACC.↵

Theo đó, tối ngày 8/11 trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một người phụ nữ cầm vật dài đuổi đánh theo một người đàn ông tại đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải. Ngay lập tức, Công an phường tổ chức kiểm tra, xác minh những người có liên quan.

Qua xác minh, người phụ nữ trong clip là N.T.H.T (sinh năm 1992), trú phường An Hải. Chị T. có mâu thuẫn với người yêu là anh S. nên có hành động thiếu kiểm soát. Tuy nhiên, vụ việc chưa có hậu quả xảy ra. Công an phường đã mời làm việc với chị T. và tiếp tục xử lý theo quy định.

Chị T. tại công an phường. Ảnh: CACC.

Công an phường An Hải thông tin nhanh nội dung vụ việc để Nhân dân nắm rõ, không nghe theo các nội dung “giật tít” “câu like” “thiếu kiểm chứng” và đưa tin chưa chính xác làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT và môi trường du lịch của địa phương, thành phố.