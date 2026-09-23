Công an Đà Nẵng thông tin vụ khởi tố nhiều cán bộ môi giới và nhận hối lộ

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã khởi tố, điều tra vụ án "Đưa, nhận, môi giới hối lộ" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực dịch vụ công, dịch vụ dân sinh thiết yếu như quản lý trật tự đô thị, cấp điện, cấp nước trên địa bàn thành phố - những "mạch máu" nối liền chính quyền với cuộc sống thường nhật của người dân.

Nhóm đối tượng bị khởi tố. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam với các bị can liên quan đến hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ để "chạy" thủ tục cấp điện và cấp nước trái quy định; vòi vĩnh, nhận tiền của người dân trong hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà trái phép, gây bức xúc trong dư luận và làm mất mỹ quan đô thị của thành phố.

Trong đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP đã khởi tố 8 là cán bộ Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhiều lần nhận hối lộ tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng để bỏ qua, xem xét không xử phạt đối với sai phạm của hàng loạt công trình xây dựng, sửa chữa trái phép trên địa bàn.

Khởi tố nhóm 5 đối tượng có hành vi làm giả hồ sơ 2 lá, 3 lá, đưa, môi giới hối lộ cán bộ nhà nước để được xây dựng nhà trái phép, được cấp điện, cấp nước trái quy định; khởi tố nhóm 4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu, Xí nghiệp Cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận hối lộ nhằm ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.

Cơ quan điều tra cho hay, hành vi của các đối tượng đã xâm phạm nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước, đơn vị điện lực, cấp nước, ảnh hưởng đến quyền lợi và gây bức xúc cho người dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xác định, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi, vai trò của các đối tượng có liên quan khác.