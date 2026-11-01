Công an Đà Nẵng thông tin về 'trường quốc tế' tự xưng của ông Trương Văn Thiên Tư

Thu tiền học nhưng xuất hóa đơn “hỗ trợ giáo dục”

Công an TP Đà Nẵng cho biết ngày 31/10/2017, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân (có 1 trụ sở chính và 2 cơ sở cùng tại Đà Nẵng) được Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho phép thành lập, do ông Trương Văn Thiên Tư làm giám đốc.

Theo quyết định của Sở, trung tâm này chỉ được phép đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi) không được cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông hay liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài.

Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với Trương Văn Thiên Tư. Ảnh: KKC

Từ năm 2019, ông Trương Văn Thiên Tư tự xưng là Hiệu trưởng Trường Prinberk Academy (địa chỉ tại Huntington Beach, bang California, Hoa Kỳ), tổ chức tuyển sinh và dạy học toàn thời gian chương trình phổ thông theo mô hình “Homeschooling” cho hơn 200 học sinh từ 5-16 tuổi tại Đà Nẵng. Học sinh học từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, với mức học phí 7-8 triệu đồng/tháng

Đáng chú ý, Công an TP Đà Nẵng cho biết, để che giấu hoạt động đào tạo trái phép, ông Tư quy định khi xuất hóa đơn phải ghi nội dung là “hỗ trợ giáo dục”, “vui chơi phát triển thể chất”.

Tự làm học bạ, bảng điểm giả danh trường Mỹ

Quá trình tư vấn tuyển sinh, ông Trương Văn Thiên Tư trực tiếp cam kết với phụ huynh rằng Prinberk Academy là trường quốc tế đã đăng ký và được cấp phép tại Hoa Kỳ. Học sinh hoàn thành chương trình sẽ được trường cấp học bạ, bảng điểm và giấy chứng nhận có giá trị chuyển tiếp sang các cấp học tiếp theo tại Mỹ.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định trong suốt thời gian từ năm 2019 đến cuối năm 2024, hoàn toàn không tồn tại trường tư thục nào mang tên Prinberk Academy. Trường này cũng không nằm trong hệ thống được Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ chứng nhận để phục vụ xin thị thực du học. Do đó, Prinberk Academy không được kiểm định theo pháp luật Hoa Kỳ, không có thẩm quyền cấp văn bằng và không thể bảo lãnh học sinh sang Mỹ học tập chuyển tiếp như cam kết.

Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân hiện đã giải thể. Ảnh: KKC

Đáng chú ý, các giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học và bảng điểm (Transcript) giao cho phụ huynh đều do ông Trương Văn Thiên Tư tự tổ chức làm tại Việt Nam. Cụ thể, người này đặt làm hai con dấu nổi mang tên Prinberk Academy, trực tiếp thiết kế hoặc chỉ đạo người thân sử dụng máy in màu để in ấn, đóng dấu.

Dù giấy tờ được làm trong nước, ông Tư vẫn thông tin với phụ huynh rằng đây là giấy tờ do trường tại Mỹ cấp. Người này còn yêu cầu phụ huynh nộp thêm 100-120 USD nếu muốn nhận bảng điểm, với lý do thanh toán “phí vận chuyển từ Hoa Kỳ về Việt Nam”, đồng thời hẹn sau 15-20 ngày mới giao.

Để tăng độ tin cậy, ông này đặt làm bì thư in hình quốc kỳ Hoa Kỳ, ghi thông tin nơi gửi từ bang California, khiến phụ huynh tin rằng các giấy tờ được chuyển trực tiếp từ Mỹ về.

Tháng 11/2024, khi hoạt động giảng dạy sai phép tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân bị phản ánh, làm việc với đại diện Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, ông Tư không thừa nhận việc tổ chức giảng dạy chương trình của Prinberk Academy tại trung tâm. Sau đó, người này chuyển học sinh sang Công ty TNHH Dịch vụ Bảo An Nhiên (trụ sở tại 729 Nguyễn Tất Thành và chi nhánh tại 210 Văn Tiến Dũng, TP Đà Nẵng), do người thân đứng tên giám đốc, để tiếp tục tuyển sinh, đào tạo theo mô hình cũ.

Theo cơ quan điều tra, tin tưởng những thông tin và cam kết của Tư, nhiều phụ huynh đã rút con khỏi các cơ sở giáo dục công lập để chuyển sang học tại các cơ sở này. Số tiền học phí mỗi trường hợp lên đến hàng trăm triệu đồng. Khi phát hiện giấy tờ được cấp không có giá trị pháp lý như cam kết, phụ huynh yêu cầu cung cấp học bạ và hoàn trả học phí nhưng không được đáp ứng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các phụ huynh có con từng theo học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Công ty TNHH Dịch vụ Bảo An Nhiên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh điều tra để phục vụ điều tra làm rõ.

Nguyễn Thành