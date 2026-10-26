Công an Đà Nẵng phát hiện 26 người nước ngoài làm việc không có giấy phép tại Khu công nghiệp Tam Thăng 2
Ngày 26-10, lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện cao điểm rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với người nước ngoài trên địa bàn TP Đà Nẵng, trong tháng 10-2026, Phòng phối hợp Công an xã Thăng Trường tiến hành kiểm tra đột xuất một công trường xây dựng thuộc Khu công nghiệp Tam Thăng 2.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 26 người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc) đang làm việc tại công trường nhưng không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.
Cơ quan chức năng đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân và tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với người nước ngoài làm việc trên địa bàn. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố.
Công Khanh
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cong-an-da-nang-phat-hien-26-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-khong-co-giay-phep-tai-khu-cong-nghiep-tam-thang-2-post360005.html