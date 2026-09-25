Công an Đà Nẵng liên tiếp đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án kinh tế có thủ đoạn tinh vi

Trần Thị Thiên nhiều lần thực hiện việc quy đổi, chuyển tiền với tổng số 24.250.000 Won. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bắt vụ 80 máy chơi game nhập khẩu qua cảng Tiên Sa

Ngày 25/9, Công an Đà Nẵng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với tội phạm kinh tế, nhất là những hành vi sử dụng thủ đoạn tinh vi qua hồ sơ, chứng từ và các giao dịch tài chính xuyên biên giới.

Trong tháng 9/2026, đơn vị đã liên tiếp phát hiện, điều tra, làm rõ hai vụ án liên quan buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, qua đó khẳng định vai trò chủ động, quyết liệt trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm kinh tế trên địa bàn.

Một trong những vụ án được Phòng Cảnh sát kinh tế tập trung phát hiện, điều tra làm rõ là vụ buôn lậu 80 máy chơi game nhập khẩu qua cảng Tiên Sa.

Vụ việc được phát hiện từ tháng 3/2026, khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ AQS làm thủ tục nhập khẩu một container chứa 80 máy chơi game từ Nhật Bản về Đà Nẵng. Theo hồ sơ khai báo, toàn bộ số máy đều xuất xứ Nhật Bản, tổng trị giá 30.200 USD.

Lê Thị Thanh Thuận và Lê Văn Trường buôn lậu 80 máy chơi game nhập khẩu qua cảng Tiên Sa. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua kiểm tra thực tế container ngày 23/3, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ 80 máy đã qua sử dụng. Kết quả giám định xác định có 20 máy Pachinko, chất lượng các máy còn lại khoảng 83% và 60 máy Pachislot, chất lượng còn lại từ 81-85%.

Từ quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ phương thức thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định Lê Thị Thanh Thuận (sinh năm 1983, trú phường Tam Kỳ) và Lê Văn Trường (sinh năm 1990, trú phường Hương Trà) có hành vi buôn lậu.

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Buôn lậu”. Ngày 21/9, Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt các quyết định tố tụng, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Thuận và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Trường để tiếp tục điều tra.

Bóc gỡ “vỏ bọc” tinh vi của dòng tiền xuyên biên giới

Từ yêu cầu chủ động phát hiện, đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bóc gỡ rõ một vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với phương thức hoạt động đặc biệt tinh vi. Vụ việc được phát hiện qua công tác kiểm tra, quản lý người nước ngoài.

Theo đó ngày 8/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra hành chính tại một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên, phường Ngũ Hành Sơn, phát hiện hai công dân quốc tịch Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh. Vụ việc được Cơ quan điều tra xác minh, xác định Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) hoạt động phạm tội liên quan chuyển, đổi tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Công an thành phố Đà Nẵng ra quân đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cơ quan điều tra xác định, Moon Soo Gil không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản tại Hàn Quốc sang Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian. Tiền Won được chuyển vào các tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt đứng tên; sau đó, số tiền tương ứng bằng Việt Nam đồng được Trần Thị Thiên (43 tuổi, trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) nhận và giao lại cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng.

Nhằm che giấu hoạt động, các giao dịch được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản ở hai quốc gia, kết hợp chuyển khoản với giao nhận tiền mặt. Các bên sử dụng ứng dụng Kakaotalk để trao đổi, gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền làm căn cứ đối chiếu. Phương thức này khiến việc phát hiện, chứng minh hành vi gặp nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, chỉ trong tháng 5/2026, Trần Thị Thiên đã nhiều lần thực hiện việc quy đổi, chuyển tiền cho Moon Soo Gil với tổng số 24.250.000 Won. Số tiền các đối tượng giao dịch từ đầu năm 2026 cho đến nay khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thiên để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Vụ việc hiện đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy dòng tiền các đối tượng vận chuyển qua biên giới để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Đà Nẵng nhận diện tội phạm kinh tế ngày càng tinh vi khi lợi dụng chứng từ, tài khoản ngân hàng và giao dịch xuyên biên giới để che giấu vi phạm. Nhờ chủ động nắm tình hình và kiên trì xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã liên tiếp phá án thành công. Thời gian tới, đơn vị tập trung tăng cường nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh với các thủ đoạn tội phạm mới trong các lĩnh vực trọng điểm.